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Не менее 67 человек остаются под завалами здания в Бангкоке - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Не менее 67 человек остаются под завалами здания в Бангкоке
Не менее 67 человек остаются под завалами здания в Бангкоке - 28.03.2025, ПРАЙМ
Не менее 67 человек остаются под завалами здания в Бангкоке
По меньшей мере 67 человек находятся под завалами обрушившегося здания в районе Бангсы в Бангкоке после землетрясения в соседней Мьянме, сообщает газета... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T12:01+0300
2025-03-28T12:01+0300
происшествия
общество
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. По меньшей мере 67 человек находятся под завалами обрушившегося здания в районе Бангсы в Бангкоке после землетрясения в соседней Мьянме, сообщает газета Khaosod. "Шестьдесят семь человек числятся пропавшими без вести после обрушения строящегося здания службы государственного аудита в бангкокском районе Бангсы. Только семерым удалось спастись", - пишет издание. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда. Телеканал Thai PBS сообщил об одном погибшем в результате обрушения здания в Бангкоке.
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общество , бангкок
Происшествия, Общество , БАНГКОК
12:01 28.03.2025
 
Не менее 67 человек остаются под завалами здания в Бангкоке

Khaosod: не менее 67 человек остаются под завалами здания в Бангкоке

© fotolia.com / nirutftБангкок
Бангкок - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© fotolia.com / nirutft
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. По меньшей мере 67 человек находятся под завалами обрушившегося здания в районе Бангсы в Бангкоке после землетрясения в соседней Мьянме, сообщает газета Khaosod.
"Шестьдесят семь человек числятся пропавшими без вести после обрушения строящегося здания службы государственного аудита в бангкокском районе Бангсы. Только семерым удалось спастись", - пишет издание.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда. Телеканал Thai PBS сообщил об одном погибшем в результате обрушения здания в Бангкоке.
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ПроисшествияОбществоБАНГКОК
 
 
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