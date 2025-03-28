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Банк Мексики снизил ключевую ставку до 9% - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Банк Мексики снизил ключевую ставку до 9%
Банк Мексики снизил ключевую ставку до 9% - 28.03.2025, ПРАЙМ
Банк Мексики снизил ключевую ставку до 9%
Банк Мексики с 28 марта снизил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 9% на фоне снижения инфляции и ослабления экономической активности. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T03:36+0300
2025-03-28T03:36+0300
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МЕХИКО, 28 мар - ПРАЙМ. Банк Мексики с 28 марта снизил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 9% на фоне снижения инфляции и ослабления экономической активности. "Учитывая текущие инфляционные перспективы и преобладающую степень денежно-кредитных ограничений, Совет управляющих в присутствии всех своих членов единогласно принял решение снизить целевой показатель межбанковской процентной ставки овернайт на 50 базисных пунктов до 9%", - говорится в сообщении на сайте регулятора. Последний максимум ключевой ставки в Мексике составил 11% к марту 2024 года, после чего началось ее снижение. В текущем году ее понижают во второй раз. Аналитики ЦБ в своем решении по денежно-кредитной политике указали, что новому снижению ставки способствовало замедление глобальной экономики, умеренное снижение экономической активности в США, которое влияет на глобальный спрос, снижение глобальной инфляции и нестабильность на международных финансовых рынках. Внутренний экономический рост Мексики также замедлился - данные Банка Мексики указывают на ослабление спроса и производственной активности. В первой половине марта общий уровень инфляции составил 3,67%, базовая инфляция – 3,71%. Несмотря на снижение инфляции, риски её роста сохраняются. Согласно прогнозам банка, дальнейшее снижение ставки возможно, однако политика останется сдерживающей, учитывая возможное ослабление песо и рост издержек на производство.
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банки, финансы, мексика, сша, банк мексики
Банки, Финансы, Экономика, МЕКСИКА, США, Банк Мексики
03:36 28.03.2025
 
Банк Мексики снизил ключевую ставку до 9%

Банк Мексики снизил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 9%

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МЕХИКО, 28 мар - ПРАЙМ. Банк Мексики с 28 марта снизил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 9% на фоне снижения инфляции и ослабления экономической активности.
"Учитывая текущие инфляционные перспективы и преобладающую степень денежно-кредитных ограничений, Совет управляющих в присутствии всех своих членов единогласно принял решение снизить целевой показатель межбанковской процентной ставки овернайт на 50 базисных пунктов до 9%", - говорится в сообщении на сайте регулятора.
Последний максимум ключевой ставки в Мексике составил 11% к марту 2024 года, после чего началось ее снижение. В текущем году ее понижают во второй раз.
Аналитики ЦБ в своем решении по денежно-кредитной политике указали, что новому снижению ставки способствовало замедление глобальной экономики, умеренное снижение экономической активности в США, которое влияет на глобальный спрос, снижение глобальной инфляции и нестабильность на международных финансовых рынках.
Внутренний экономический рост Мексики также замедлился - данные Банка Мексики указывают на ослабление спроса и производственной активности. В первой половине марта общий уровень инфляции составил 3,67%, базовая инфляция – 3,71%. Несмотря на снижение инфляции, риски её роста сохраняются.
Согласно прогнозам банка, дальнейшее снижение ставки возможно, однако политика останется сдерживающей, учитывая возможное ослабление песо и рост издержек на производство.
 
ЭкономикаБанкиФинансыМЕКСИКАСШАБанк Мексики
 
 
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