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Карасин рассказал об обсуждении сроков подключения банков России к SWIFT - 28.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Карасин рассказал об обсуждении сроков подключения банков России к SWIFT
Карасин рассказал об обсуждении сроков подключения банков России к SWIFT - 28.03.2025, ПРАЙМ
Карасин рассказал об обсуждении сроков подключения банков России к SWIFT
Сроки подключения российских банков к системе SWIFT на переговорах с США не обсуждались, но эти обсуждения будут продолжаться, заявил глава комитета Совфеда по... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T14:18+0300
2025-03-28T14:19+0300
экономика
финансы
россия
сша
swift
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Сроки подключения российских банков к системе SWIFT на переговорах с США не обсуждались, но эти обсуждения будут продолжаться, заявил глава комитета Совфеда по международным делам, член делегации РФ Григорий Карасин. "Нет, сроки не оговаривались. Упоминались некоторые сроки в том, что касается прекращения огня, некоторых мер безопасности. По финансовой составляющей мы пока продолжаем обсуждение", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, сколько ждать подключения российских банков к системе SWIFT.В заявлении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что российская и американская стороны договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая включает в себя обеспечение безопасности судоходства в Черном море и неприменение силы при организации соответствующих мер контроля. Однако соглашение вступит в силу только после выполнения ряда условий, включая снятие санкций с Россельхозбанка и его подключение к SWIFT.
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финансы, россия, сша, swift
Экономика, Финансы, РОССИЯ, США, SWIFT
14:18 28.03.2025 (обновлено: 14:19 28.03.2025)
 
Карасин рассказал об обсуждении сроков подключения банков России к SWIFT

Карасин: сроки подключения банков РФ к SWIFT на переговорах с США не обсуждались

© РИА Новости . Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Сроки подключения российских банков к системе SWIFT на переговорах с США не обсуждались, но эти обсуждения будут продолжаться, заявил глава комитета Совфеда по международным делам, член делегации РФ Григорий Карасин.
"Нет, сроки не оговаривались. Упоминались некоторые сроки в том, что касается прекращения огня, некоторых мер безопасности. По финансовой составляющей мы пока продолжаем обсуждение", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, сколько ждать подключения российских банков к системе SWIFT.
В заявлении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что российская и американская стороны договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая включает в себя обеспечение безопасности судоходства в Черном море и неприменение силы при организации соответствующих мер контроля. Однако соглашение вступит в силу только после выполнения ряда условий, включая снятие санкций с Россельхозбанка и его подключение к SWIFT.
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ЭкономикаФинансыРОССИЯСШАSWIFT
 
 
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