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Карасин рассказал об обсуждении сроков подключения банков России к SWIFT
Карасин рассказал об обсуждении сроков подключения банков России к SWIFT - 28.03.2025, ПРАЙМ
Карасин рассказал об обсуждении сроков подключения банков России к SWIFT
Сроки подключения российских банков к системе SWIFT на переговорах с США не обсуждались, но эти обсуждения будут продолжаться, заявил глава комитета Совфеда по... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T14:18+0300
2025-03-28T14:18+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Сроки подключения российских банков к системе SWIFT на переговорах с США не обсуждались, но эти обсуждения будут продолжаться, заявил глава комитета Совфеда по международным делам, член делегации РФ Григорий Карасин. "Нет, сроки не оговаривались. Упоминались некоторые сроки в том, что касается прекращения огня, некоторых мер безопасности. По финансовой составляющей мы пока продолжаем обсуждение", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, сколько ждать подключения российских банков к системе SWIFT.В заявлении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что российская и американская стороны договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая включает в себя обеспечение безопасности судоходства в Черном море и неприменение силы при организации соответствующих мер контроля. Однако соглашение вступит в силу только после выполнения ряда условий, включая снятие санкций с Россельхозбанка и его подключение к SWIFT.
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финансы, россия, сша, swift
Экономика, Финансы, РОССИЯ, США, SWIFT
Карасин рассказал об обсуждении сроков подключения банков России к SWIFT
Карасин: сроки подключения банков РФ к SWIFT на переговорах с США не обсуждались
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Сроки подключения российских банков к системе SWIFT на переговорах с США не обсуждались, но эти обсуждения будут продолжаться, заявил глава комитета Совфеда по международным делам, член делегации РФ Григорий Карасин.
"Нет, сроки не оговаривались. Упоминались некоторые сроки в том, что касается прекращения огня, некоторых мер безопасности. По финансовой составляющей мы пока продолжаем обсуждение", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, сколько ждать подключения российских банков к системе SWIFT.
В заявлении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что российская и американская стороны договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая включает в себя обеспечение безопасности судоходства в Черном море и неприменение силы при организации соответствующих мер контроля. Однако соглашение вступит в силу только после выполнения ряда условий, включая снятие санкций с Россельхозбанка и его подключение к SWIFT.
Россия и США идут по пути конструктивного диалога, заявил Карасин