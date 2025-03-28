https://1prime.ru/20250328/banki-856204697.html
Число банков с участием иностранного капитала сократилось в 2024 году на 9
Число банков с участием иностранного капитала сократилось в 2024 году на 9 - 28.03.2025, ПРАЙМ
Число банков с участием иностранного капитала сократилось в 2024 году на 9
Количество российских банков с участием нерезидентов в капитале уменьшилось в 2024 году на 9 единиц - до 87 с 96 годом ранее, сообщается в годовом отчете ЦБ РФ. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T19:39+0300
2025-03-28T19:39+0300
2025-03-28T19:39+0300
экономика
финансы
банки
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Количество российских банков с участием нерезидентов в капитале уменьшилось в 2024 году на 9 единиц - до 87 с 96 годом ранее, сообщается в годовом отчете ЦБ РФ. "Участие нерезидентов в совокупном уставном капитале. За 2024 год количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов уменьшилось с 96 до 87 единиц", - указано в отчете. В 2024 году инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций снизились до 317 миллиардов рублей (-5,5%). Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций по состоянию на начало 2025 года составила 5,9% (-1,1 процентного пункта), также отмечается в отчете Банка России.
https://1prime.ru/20250328/tsb-856202484.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_8d3bfb7573fde9534bcca251962f527b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
Число банков с участием иностранного капитала сократилось в 2024 году на 9
ЦБ: количество банков с участием иностранного капитала в РФ уменьшилось в 2024 году на 9
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Количество российских банков с участием нерезидентов в капитале уменьшилось в 2024 году на 9 единиц - до 87 с 96 годом ранее, сообщается в годовом отчете ЦБ РФ.
"Участие нерезидентов в совокупном уставном капитале. За 2024 год количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов уменьшилось с 96 до 87 единиц", - указано в отчете.
В 2024 году инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций снизились до 317 миллиардов рублей (-5,5%). Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций по состоянию на начало 2025 года составила 5,9% (-1,1 процентного пункта), также отмечается в отчете Банка России.
ЦБ выступил за более сбалансированные темпы кредитования для дезинфляции