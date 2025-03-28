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Число банков с участием иностранного капитала сократилось в 2024 году на 9

Число банков с участием иностранного капитала сократилось в 2024 году на 9 - 28.03.2025, ПРАЙМ

Число банков с участием иностранного капитала сократилось в 2024 году на 9

Количество российских банков с участием нерезидентов в капитале уменьшилось в 2024 году на 9 единиц - до 87 с 96 годом ранее, сообщается в годовом отчете ЦБ РФ. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T19:39+0300

2025-03-28T19:39+0300

2025-03-28T19:39+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Количество российских банков с участием нерезидентов в капитале уменьшилось в 2024 году на 9 единиц - до 87 с 96 годом ранее, сообщается в годовом отчете ЦБ РФ. "Участие нерезидентов в совокупном уставном капитале. За 2024 год количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов уменьшилось с 96 до 87 единиц", - указано в отчете. В 2024 году инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций снизились до 317 миллиардов рублей (-5,5%). Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций по состоянию на начало 2025 года составила 5,9% (-1,1 процентного пункта), также отмечается в отчете Банка России.

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