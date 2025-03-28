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Число банков с участием иностранного капитала сократилось в 2024 году на 9 - 28.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250328/banki-856204697.html
Число банков с участием иностранного капитала сократилось в 2024 году на 9
Число банков с участием иностранного капитала сократилось в 2024 году на 9 - 28.03.2025, ПРАЙМ
Число банков с участием иностранного капитала сократилось в 2024 году на 9
Количество российских банков с участием нерезидентов в капитале уменьшилось в 2024 году на 9 единиц - до 87 с 96 годом ранее, сообщается в годовом отчете ЦБ РФ. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T19:39+0300
2025-03-28T19:39+0300
экономика
финансы
банки
россия
банк россии
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Количество российских банков с участием нерезидентов в капитале уменьшилось в 2024 году на 9 единиц - до 87 с 96 годом ранее, сообщается в годовом отчете ЦБ РФ. "Участие нерезидентов в совокупном уставном капитале. За 2024 год количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов уменьшилось с 96 до 87 единиц", - указано в отчете. В 2024 году инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций снизились до 317 миллиардов рублей (-5,5%). Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций по состоянию на начало 2025 года составила 5,9% (-1,1 процентного пункта), также отмечается в отчете Банка России.
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финансы, банки, россия, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
19:39 28.03.2025
 
Число банков с участием иностранного капитала сократилось в 2024 году на 9

ЦБ: количество банков с участием иностранного капитала в РФ уменьшилось в 2024 году на 9

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Количество российских банков с участием нерезидентов в капитале уменьшилось в 2024 году на 9 единиц - до 87 с 96 годом ранее, сообщается в годовом отчете ЦБ РФ.
"Участие нерезидентов в совокупном уставном капитале. За 2024 год количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов уменьшилось с 96 до 87 единиц", - указано в отчете.
В 2024 году инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций снизились до 317 миллиардов рублей (-5,5%). Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций по состоянию на начало 2025 года составила 5,9% (-1,1 процентного пункта), также отмечается в отчете Банка России.
Знак процента на витрине - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
ЦБ выступил за более сбалансированные темпы кредитования для дезинфляции
18:31
 
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯБанк России
 
 
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