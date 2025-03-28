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ЦБ отметил рост денежной базы России
ЦБ отметил рост денежной базы России - 28.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост денежной базы России
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 21 марта увеличилась до 18,115 триллиона рублей с 18,105 триллиона на 14 марта, сообщил Банк России. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T11:09+0300
2025-03-28T11:09+0300
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банк россии
финансы
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 21 марта увеличилась до 18,115 триллиона рублей с 18,105 триллиона на 14 марта, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 9,2 миллиарда рублей, или на 0,05%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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финансы
ЦБ отметил рост денежной базы России
ЦБ: денежная база РФ в узком определении с 14 по 21 марта увеличилась на 0,05%
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 21 марта увеличилась до 18,115 триллиона рублей с 18,105 триллиона на 14 марта, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 9,2 миллиарда рублей, или на 0,05%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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