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Безработица в Германии в марте неожиданно выросла - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Безработица в Германии в марте неожиданно выросла
Безработица в Германии в марте неожиданно выросла - 28.03.2025, ПРАЙМ
Безработица в Германии в марте неожиданно выросла
Безработица в Германии в марте выросла до 6,3% с 6,2% в феврале, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T12:14+0300
2025-03-28T12:14+0300
экономика
германия
безработица
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Безработица в Германии в марте выросла до 6,3% с 6,2% в феврале, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали сохранения показателя на уровне 6,2%. При этом число безработных в стране выросло на 26 тысяч при прогнозе увеличения на 10 тысяч. Без учета сезонности уровень безработицы в Германии составил 6,4%, как и в феврале, а число безработных уменьшилось до 2,967 миллиона с 2,989 миллиона человек.
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германия, безработица
Экономика, ГЕРМАНИЯ, безработица
12:14 28.03.2025
 
Безработица в Германии в марте неожиданно выросла

Безработица в Германии в марте неожиданно выросла до 6,3%

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Безработица в Германии в марте выросла до 6,3% с 6,2% в феврале, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали сохранения показателя на уровне 6,2%.
При этом число безработных в стране выросло на 26 тысяч при прогнозе увеличения на 10 тысяч.
Без учета сезонности уровень безработицы в Германии составил 6,4%, как и в феврале, а число безработных уменьшилось до 2,967 миллиона с 2,989 миллиона человек.
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
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ЭкономикаГЕРМАНИЯбезработица
 
 
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