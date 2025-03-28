https://1prime.ru/20250328/britaniya-856189903.html

В Британии уверены, что смогут избежать пошлин США на импортные машины

В Британии уверены, что смогут избежать пошлин США на импортные машины - 28.03.2025, ПРАЙМ

В Британии уверены, что смогут избежать пошлин США на импортные машины

Власти Великобритании уверены, что смогут избежать применения к британским автомобилям пошлин со стороны США в рамках особой торговой сделки, сообщает телеканал | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T12:23+0300

2025-03-28T12:23+0300

2025-03-28T12:23+0300

экономика

бизнес

дональд трамп

сша

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/img/82779/18/827791843_0:216:4147:2549_1920x0_80_0_0_0caf1d5ef7e1e6638e9aecaeccda9e32.jpg

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Власти Великобритании уверены, что смогут избежать применения к британским автомобилям пошлин со стороны США в рамках особой торговой сделки, сообщает телеканал ITV со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. "Правительство в частном порядке сообщает британским автопроизводителями, что оно уверено в заключении с США торговой сделки, чтобы избежать пошлин Дональда Трампа на импорт машин", - говорится в сообщении телеканала. Накануне глава британского минфина Рэйчел Ривз заявила, что Лондон стремится добиться улучшения торговых отношений с США, и сообщила, что в настоящий момент страны ведут "обширные переговоры". Она также заявила, Британия пока не намерена вводить ответные меры против США после их решения ввести пошлины на импортные автомобили.

https://1prime.ru/20250327/ferrari-856171538.html

сша

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, дональд трамп, сша, великобритания