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В Британии уверены, что смогут избежать пошлин США на импортные машины
В Британии уверены, что смогут избежать пошлин США на импортные машины - 28.03.2025, ПРАЙМ
В Британии уверены, что смогут избежать пошлин США на импортные машины
Власти Великобритании уверены, что смогут избежать применения к британским автомобилям пошлин со стороны США в рамках особой торговой сделки, сообщает телеканал | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T12:23+0300
2025-03-28T12:23+0300
2025-03-28T12:23+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Власти Великобритании уверены, что смогут избежать применения к британским автомобилям пошлин со стороны США в рамках особой торговой сделки, сообщает телеканал ITV со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. "Правительство в частном порядке сообщает британским автопроизводителями, что оно уверено в заключении с США торговой сделки, чтобы избежать пошлин Дональда Трампа на импорт машин", - говорится в сообщении телеканала. Накануне глава британского минфина Рэйчел Ривз заявила, что Лондон стремится добиться улучшения торговых отношений с США, и сообщила, что в настоящий момент страны ведут "обширные переговоры". Она также заявила, Британия пока не намерена вводить ответные меры против США после их решения ввести пошлины на импортные автомобили.
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Экономика, Бизнес, Дональд Трамп, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В Британии уверены, что смогут избежать пошлин США на импортные машины
ITV: в Британии уверены, что смогут избежать пошлин США на импортные машины
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Власти Великобритании уверены, что смогут избежать применения к британским автомобилям пошлин со стороны США в рамках особой торговой сделки, сообщает телеканал ITV со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.
"Правительство в частном порядке сообщает британским автопроизводителями, что оно уверено в заключении с США торговой сделки, чтобы избежать пошлин Дональда Трампа на импорт машин", - говорится в сообщении телеканала.
Накануне глава британского минфина Рэйчел Ривз заявила, что Лондон стремится добиться улучшения торговых отношений с США, и сообщила, что в настоящий момент страны ведут "обширные переговоры". Она также заявила, Британия пока не намерена вводить ответные меры против США после их решения ввести пошлины на импортные автомобили.
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