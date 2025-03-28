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Дания выделит Киеву финансовую помощь на развитие военных технологий
Дания выделит Киеву финансовую помощь на развитие военных технологий - 28.03.2025, ПРАЙМ
Дания выделит Киеву финансовую помощь на развитие военных технологий
Дания выделяет Киеву 42 миллиона долларов в специальный фонд средств для помощи Украине в развитии военных технологий, сообщает датское минобороны. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T13:05+0300
2025-03-28T13:05+0300
2025-03-28T13:05+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Дания выделяет Киеву 42 миллиона долларов в специальный фонд средств для помощи Украине в развитии военных технологий, сообщает датское минобороны. "Министр обороны Троельс Лунд Поульсен сегодня проконсультировался с комиссией по внешней политике, которая поддержала выделение 300 миллионов датских крон (42 миллиона долларов - ред.) на фонд инноваций для помощи Украине", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. Согласно МО, средства фонда будут направлены в том числе на развитие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и БПЛА. Согласно пресс-релизу, сначала Киев должен будет предоставить Копенгагену список приоритетных направлений технологического развития, затем датское минобороны проведет исследование рынка, подберет разработчиков требуемых технологий, заключит с ними контракт, и, наконец, после испытаний предоставит готовый пробный продукт Украине.
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дания, украина
Дания выделит Киеву финансовую помощь на развитие военных технологий
Дания выделит Киеву 42 миллиона долларов для помощи развития военных технологий
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Дания выделяет Киеву 42 миллиона долларов в специальный фонд средств для помощи Украине в развитии военных технологий, сообщает датское минобороны.
"Министр обороны Троельс Лунд Поульсен сегодня проконсультировался с комиссией по внешней политике, которая поддержала выделение 300 миллионов датских крон (42 миллиона долларов - ред.) на фонд инноваций для помощи Украине", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Согласно МО, средства фонда будут направлены в том числе на развитие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и БПЛА.
Согласно пресс-релизу, сначала Киев должен будет предоставить Копенгагену список приоритетных направлений технологического развития, затем датское минобороны проведет исследование рынка, подберет разработчиков требуемых технологий, заключит с ними контракт, и, наконец, после испытаний предоставит готовый пробный продукт Украине.
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