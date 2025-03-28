https://1prime.ru/20250328/daniya-856191571.html

Дания выделит Киеву финансовую помощь на развитие военных технологий

Дания выделит Киеву финансовую помощь на развитие военных технологий - 28.03.2025, ПРАЙМ

Дания выделит Киеву финансовую помощь на развитие военных технологий

Дания выделяет Киеву 42 миллиона долларов в специальный фонд средств для помощи Украине в развитии военных технологий, сообщает датское минобороны. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T13:05+0300

2025-03-28T13:05+0300

2025-03-28T13:05+0300

политика

дания

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/76404/70/764047094_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_e582c52e483ca8cd0bb2bdb5b4b0aa8f.jpg

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Дания выделяет Киеву 42 миллиона долларов в специальный фонд средств для помощи Украине в развитии военных технологий, сообщает датское минобороны. "Министр обороны Троельс Лунд Поульсен сегодня проконсультировался с комиссией по внешней политике, которая поддержала выделение 300 миллионов датских крон (42 миллиона долларов - ред.) на фонд инноваций для помощи Украине", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. Согласно МО, средства фонда будут направлены в том числе на развитие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и БПЛА. Согласно пресс-релизу, сначала Киев должен будет предоставить Копенгагену список приоритетных направлений технологического развития, затем датское минобороны проведет исследование рынка, подберет разработчиков требуемых технологий, заключит с ними контракт, и, наконец, после испытаний предоставит готовый пробный продукт Украине.

https://1prime.ru/20241206/bmp-853392991.html

дания

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дания, украина