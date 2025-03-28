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Акционеры "Черкизово" утвердили дивиденды по итогам 2024 года - 28.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250328/dividendy-856194010.html
Акционеры "Черкизово" утвердили дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры "Черкизово" утвердили дивиденды по итогам 2024 года - 28.03.2025, ПРАЙМ
Акционеры "Черкизово" утвердили дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры группы "Черкизово", одного из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 98,92... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T14:08+0300
2025-03-28T14:08+0300
экономика
бизнес
дивиденды
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Акционеры группы "Черкизово", одного из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 98,92 рубля на акцию, сообщает компания. "Выплатить дивиденды по результатам 2024 года в денежной форме в размере 98 (девяносто восемь) рублей 92 копейки на одну обыкновенную акцию Общества", - говорится в сообщении. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, назначено 7 апреля.
https://1prime.ru/20250327/dividendy-856150066.html
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бизнес, дивиденды
Экономика, Бизнес, дивиденды
14:08 28.03.2025
 
Акционеры "Черкизово" утвердили дивиденды по итогам 2024 года

Акционеры "Черкизово" утвердили дивиденды по итогам в 98,92 рубля на акцию

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВыставка "Продэкспо-2019"
Выставка Продэкспо-2019 - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Акционеры группы "Черкизово", одного из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 98,92 рубля на акцию, сообщает компания.
"Выплатить дивиденды по результатам 2024 года в денежной форме в размере 98 (девяносто восемь) рублей 92 копейки на одну обыкновенную акцию Общества", - говорится в сообщении.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, назначено 7 апреля.
%Договор - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Совет директоров "НоваБев Групп" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года
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