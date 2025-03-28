https://1prime.ru/20250328/dmitriev-856187176.html

"Выстраиваются в очередь". Дмитриев оценил желание компаний вернуться в РФ

"Выстраиваются в очередь". Дмитриев оценил желание компаний вернуться в РФ - 28.03.2025, ПРАЙМ

"Выстраиваются в очередь". Дмитриев оценил желание компаний вернуться в РФ

Иностранные компании выстраиваются в очередь на возвращение на российский рынок, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T11:15+0300

2025-03-28T11:15+0300

2025-03-28T11:15+0300

экономика

бизнес

россия

рфпи

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Иностранные компании выстраиваются в очередь на возвращение на российский рынок, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Международные компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию, что свидетельствует о восстановлении доверия и новых возможностях на одном из крупнейших рынков мира", - написал он в сети X. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что нужно отнестись к возвращению в РФ иностранных компаний самым внимательным образом, чтобы не утратить приобретенный потенциал. Привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе, говорил он. Глава государства поручил кабмину актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказывал, что при принятии решений о возвращении иностранных компаний Россия будет выдвигать требования по локализации, а сами решения будут приниматься индивидуально специальной комиссией.

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бизнес, россия, рфпи, кирилл дмитриев