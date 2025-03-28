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Российские компании снизили долг перед финским агентством Finnvera

Российские компании снизили долг перед финским агентством Finnvera - 28.03.2025, ПРАЙМ

Российские компании снизили долг перед финским агентством Finnvera

Российские компании по итогам 2024 года сократили задолженность перед финским государственным экспортно-кредитным агентством Finnvera до 64 миллионов евро,... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T13:07+0300

2025-03-28T13:07+0300

2025-03-28T13:07+0300

экономика

бизнес

россия

финляндия

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Российские компании по итогам 2024 года сократили задолженность перед финским государственным экспортно-кредитным агентством Finnvera до 64 миллионов евро, сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle со ссылкой на Finnvera. "Российские компании практически полностью погасили свои долги перед Финляндией… К концу 2022 года обязательства Finnvera, исчислявшиеся миллиардами евро, уже сократились до 420 миллионов евро. На конец 2023 года из этой суммы осталось 97 миллионов евро, а в конце прошлого года всего 64 миллиона евро", - говорится в материале. Ранее Yle сообщал, что Finnvera готовилась к возможным убыткам в размере минимум 250 миллионов евро из-за санкций, которые заблокировали каналы платежей. Организация в основном кредитовала российские компании в телекоммуникационной, лесной и судостроительной отраслях.

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бизнес, россия, финляндия