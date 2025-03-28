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Суд в Москве вернул квартиру певице Долиной, пострадавшей от аферистов - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Суд в Москве вернул квартиру певице Долиной, пострадавшей от аферистов
Суд в Москве вернул квартиру певице Долиной, пострадавшей от аферистов - 28.03.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве вернул квартиру певице Долиной, пострадавшей от аферистов
Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск народной артистки России Ларисы Долиной, где она ходатайствовала о признании недействительной сделки по продаже ее... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T17:43+0300
2025-03-28T17:43+0300
мошенничество
москва
недвижимость
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск народной артистки России Ларисы Долиной, где она ходатайствовала о признании недействительной сделки по продаже ее квартиры, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Решение было вынесено в пятницу, 28 марта. Суд удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Решением суда право собственности Лурье на спорное имущество прекращено и признано за Долиной. Суд также отказал в удовлетворении встречных требований Лурье о выселении.Дело рассматривались в закрытом режиме на протяжении около полугода. Представители сторон отказывались комментировать процесс СМИ, ссылавшись на подписку о неразглашении. Летом 2024 года Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников, в результате на ее квартиру, которая стала предметом аферы, был наложен арест. В иске она указывает, что на сделку она пошла, так как третьи лица ввели ее в заблуждение. По данным МВД, мошенники причинили Долиной ущерб на более чем 200 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено в день обращения потерпевшей, в течение суток правоохранители задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов, она заключена под стражей. Столичная прокуратура сообщила, что телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег убедили ее перевести на якобы безопасные счета и отдать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре Москвы. По данным прокуратуры, Артур Каменецкий привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева, также уже арестованного. Он давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня прошлого года перевела 10 миллионов рублей. В конце декабря задержали четвёртого соучастника Андрея Основу. Прокуратура сообщала, что "20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля он прибыл в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей. Затем он их перевел соучастникам. Ему предъявлено обвинение по статье УК о мошенничестве. Суд Йошкар-Олы удовлетворил в январе иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей. Все фигуранты заключены под стражу.
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москва, недвижимость
Мошенничество, МОСКВА, Недвижимость
17:43 28.03.2025
 
Суд в Москве вернул квартиру певице Долиной, пострадавшей от аферистов

Суд в Москве вернул квартиру в Хамовниках певице Долиной, пострадавшей от аферистов

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск народной артистки России Ларисы Долиной, где она ходатайствовала о признании недействительной сделки по продаже ее квартиры, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Решение было вынесено в пятницу, 28 марта. Суд удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Решением суда право собственности Лурье на спорное имущество прекращено и признано за Долиной. Суд также отказал в удовлетворении встречных требований Лурье о выселении.
Дело рассматривались в закрытом режиме на протяжении около полугода. Представители сторон отказывались комментировать процесс СМИ, ссылавшись на подписку о неразглашении.
Презентация, посвященная запуску культурной программы Пушкинская карта - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
Мошенники использовали "Пушкинские карты" для кражи средств
26 марта, 11:51
Летом 2024 года Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников, в результате на ее квартиру, которая стала предметом аферы, был наложен арест. В иске она указывает, что на сделку она пошла, так как третьи лица ввели ее в заблуждение.
По данным МВД, мошенники причинили Долиной ущерб на более чем 200 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено в день обращения потерпевшей, в течение суток правоохранители задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов, она заключена под стражей.
Столичная прокуратура сообщила, что телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег убедили ее перевести на якобы безопасные счета и отдать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре Москвы.
По данным прокуратуры, Артур Каменецкий привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева, также уже арестованного. Он давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня прошлого года перевела 10 миллионов рублей.
В конце декабря задержали четвёртого соучастника Андрея Основу. Прокуратура сообщала, что "20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля он прибыл в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей. Затем он их перевел соучастникам. Ему предъявлено обвинение по статье УК о мошенничестве.
Суд Йошкар-Олы удовлетворил в январе иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей. Все фигуранты заключены под стражу.
 
МошенничествоМОСКВАНедвижимость
 
 
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