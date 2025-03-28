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Курс доллара перешел к снижению к евро

Курс доллара перешел к снижению к евро - 28.03.2025, ПРАЙМ

Курс доллара перешел к снижению к евро

Стоимость доллара по отношению к евро перешла к снижению после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T17:49+0300

2025-03-28T17:49+0300

2025-03-28T17:49+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к евро перешла к снижению после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.41 мск курс евро к доллару растёт до 1,0825 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0802 доллара за евро. До выхода данных американская валюта дорожала по отношению к европейской. Курс доллара к иене в то же время опускается до 150,10 иены со 151,04 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 104,05 пункта. Трейдеры в пятницу обратили внимание на американскую статистику. Доходы населения страны в феврале поднялись на 0,8% в месячном выражении, в то время как прогнозировался рост только на 0,4%. Расходы же увеличились слабее ожиданий - на 0,4%. Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, согласно окончательной оценке, в марте снизился до 57 пунктов. Предварительные данные предполагали показатель на уровне 57,9 пункта.

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