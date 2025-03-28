https://1prime.ru/20250328/droppery-856203016.html
ЦБ сообщил об успехах банков в выявлении дропперов
ЦБ сообщил об успехах банков в выявлении дропперов - 28.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ сообщил об успехах банков в выявлении дропперов
Крупнейшие банки начали выявлять дропперов - посредники, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги у россиян - меньше чем за 15... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T18:40+0300
2025-03-28T18:40+0300
2025-03-28T18:40+0300
мошенничество
банк россии
дропперы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Крупнейшие банки начали выявлять дропперов - посредники, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги у россиян - меньше чем за 15 минут после начала операций, сообщает Банк России. "Крупнейшие банки начали выявлять дропперов меньше чем за 15 минут после начала операций. Средний срок жизни карты дроппера сократился с двух месяцев в 2023 году до дней, а в некоторых случаях – до минут к концу 2024 года. В декабре 2024 года объемы операций дропперов в целом по банковскому сектору снизились в три раза по сравнению со среднемесячным показателем 2023 года", - говорится в годовом отчете ЦБ.
https://1prime.ru/20250327/sber-856147745.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_8d3bfb7573fde9534bcca251962f527b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, дропперы
Мошенничество, Банк России, дропперы
ЦБ сообщил об успехах банков в выявлении дропперов
ЦБ: крупнейшие банки в России в 2024 г начали быстрее выявлять дропперов
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Крупнейшие банки начали выявлять дропперов - посредники, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги у россиян - меньше чем за 15 минут после начала операций, сообщает Банк России.
"Крупнейшие банки начали выявлять дропперов меньше чем за 15 минут после начала операций. Средний срок жизни карты дроппера сократился с двух месяцев в 2023 году до дней, а в некоторых случаях – до минут к концу 2024 года. В декабре 2024 года объемы операций дропперов в целом по банковскому сектору снизились в три раза по сравнению со среднемесячным показателем 2023 года", - говорится в годовом отчете ЦБ.
"Сбер" помог вернуть свыше одного миллиарда рублей со счетов дропперов