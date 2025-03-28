https://1prime.ru/20250328/droppery-856203016.html

ЦБ сообщил об успехах банков в выявлении дропперов

ЦБ сообщил об успехах банков в выявлении дропперов - 28.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ сообщил об успехах банков в выявлении дропперов

Крупнейшие банки начали выявлять дропперов - посредники, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги у россиян - меньше чем за 15... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T18:40+0300

2025-03-28T18:40+0300

2025-03-28T18:40+0300

мошенничество

банк россии

дропперы

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Крупнейшие банки начали выявлять дропперов - посредники, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги у россиян - меньше чем за 15 минут после начала операций, сообщает Банк России. "Крупнейшие банки начали выявлять дропперов меньше чем за 15 минут после начала операций. Средний срок жизни карты дроппера сократился с двух месяцев в 2023 году до дней, а в некоторых случаях – до минут к концу 2024 года. В декабре 2024 года объемы операций дропперов в целом по банковскому сектору снизились в три раза по сравнению со среднемесячным показателем 2023 года", - говорится в годовом отчете ЦБ.

https://1prime.ru/20250327/sber-856147745.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, дропперы