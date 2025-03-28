https://1prime.ru/20250328/ek-856195189.html

ЕК не участвует в политических дискуссиях о будущем "Северных потоков"

ЕК не участвует в политических дискуссиях о будущем "Северных потоков" - 28.03.2025, ПРАЙМ

ЕК не участвует в политических дискуссиях о будущем "Северных потоков"

Еврокомиссия не участвует в политических дискуссиях о будущем проекта "Северные потоки" в ЕС, но если он будет запущен, то должен соответствовать европейскому... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T14:42+0300

2025-03-28T14:42+0300

2025-03-28T14:42+0300

энергетика

россия

газ

ек

ес

северный поток - 2

сша

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_45dafa2bb9199755798d82748ec84085.jpg

БРЮССЕЛЬ, 28 мар – ПРАЙМ. Еврокомиссия не участвует в политических дискуссиях о будущем проекта "Северные потоки" в ЕС, но если он будет запущен, то должен соответствовать европейскому законодательству, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. "Мы не участвуем в политических дискуссиях об этом проекте… Важно прояснить нашу роль: это частные инвестиции, мы не участвуем, там не задействован бюджет ЕС, но для нас важно, чтобы, если проект заработает, он бы соответствовал соответствующему европейскому законодательству", - сказала она. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://1prime.ru/20250326/sevpotok-856130075.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газ, ек, ес, северный поток - 2, сша, сергей лавров