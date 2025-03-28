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ЕК не участвует в политических дискуссиях о будущем "Северных потоков" - 28.03.2025, ПРАЙМ
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ЕК не участвует в политических дискуссиях о будущем "Северных потоков"
ЕК не участвует в политических дискуссиях о будущем "Северных потоков" - 28.03.2025, ПРАЙМ
ЕК не участвует в политических дискуссиях о будущем "Северных потоков"
Еврокомиссия не участвует в политических дискуссиях о будущем проекта "Северные потоки" в ЕС, но если он будет запущен, то должен соответствовать европейскому... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T14:42+0300
2025-03-28T14:42+0300
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БРЮССЕЛЬ, 28 мар – ПРАЙМ. Еврокомиссия не участвует в политических дискуссиях о будущем проекта "Северные потоки" в ЕС, но если он будет запущен, то должен соответствовать европейскому законодательству, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. "Мы не участвуем в политических дискуссиях об этом проекте… Важно прояснить нашу роль: это частные инвестиции, мы не участвуем, там не задействован бюджет ЕС, но для нас важно, чтобы, если проект заработает, он бы соответствовал соответствующему европейскому законодательству", - сказала она. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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россия, газ, ек, ес, северный поток - 2, сша, сергей лавров
Энергетика, РОССИЯ, Газ, ЕК, ЕС, Северный поток - 2, США, Сергей Лавров
14:42 28.03.2025
 
ЕК не участвует в политических дискуссиях о будущем "Северных потоков"

Еврокомиссия не участвует в политических дискуссиях о будущем "Северных потоков"

© Danish Defence ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Danish Defence
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БРЮССЕЛЬ, 28 мар – ПРАЙМ. Еврокомиссия не участвует в политических дискуссиях о будущем проекта "Северные потоки" в ЕС, но если он будет запущен, то должен соответствовать европейскому законодательству, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
"Мы не участвуем в политических дискуссиях об этом проекте… Важно прояснить нашу роль: это частные инвестиции, мы не участвуем, там не задействован бюджет ЕС, но для нас важно, чтобы, если проект заработает, он бы соответствовал соответствующему европейскому законодательству", - сказала она.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается.
ЧП на Северных потоках
Глава TotalEnergies допустил перезапуск "Северного потока"
26 марта, 17:07
Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
 
ЭнергетикаРОССИЯГазЕКЕССеверный поток - 2СШАСергей Лавров
 
 
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