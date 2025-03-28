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ЕК все еще хочет выступить с идеей полного отказа ЕС от энергоисточников РФ

ЕК все еще хочет выступить с идеей полного отказа ЕС от энергоисточников РФ - 28.03.2025, ПРАЙМ

ЕК все еще хочет выступить с идеей полного отказа ЕС от энергоисточников РФ

Еврокомиссия все еще собирается обнародовать свою дорожную карту по полному отказу от российских ископаемых энергоносителей, заявила на брифинге в Брюсселе... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T14:44+0300

2025-03-28T14:44+0300

2025-03-28T14:44+0300

энергетика

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БРЮССЕЛЬ, 28 мар – ПРАЙМ. Еврокомиссия все еще собирается обнародовать свою дорожную карту по полному отказу от российских ископаемых энергоносителей, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. "Мы выступим с инициативой в ближайшее время", - заявила она. Ранее обнародование стратегии ЕК по полному отказу от российских энергетических источников планировалось на начало марта, однако было отложено на неопределенный срок. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://1prime.ru/20250328/ek-856195189.html

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