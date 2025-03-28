Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК все еще хочет выступить с идеей полного отказа ЕС от энергоисточников РФ - 28.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250328/ek-856195326.html
ЕК все еще хочет выступить с идеей полного отказа ЕС от энергоисточников РФ
ЕК все еще хочет выступить с идеей полного отказа ЕС от энергоисточников РФ - 28.03.2025, ПРАЙМ
ЕК все еще хочет выступить с идеей полного отказа ЕС от энергоисточников РФ
Еврокомиссия все еще собирается обнародовать свою дорожную карту по полному отказу от российских ископаемых энергоносителей, заявила на брифинге в Брюсселе... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T14:44+0300
2025-03-28T14:44+0300
энергетика
россия
ек
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 мар – ПРАЙМ. Еврокомиссия все еще собирается обнародовать свою дорожную карту по полному отказу от российских ископаемых энергоносителей, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. "Мы выступим с инициативой в ближайшее время", - заявила она. Ранее обнародование стратегии ЕК по полному отказу от российских энергетических источников планировалось на начало марта, однако было отложено на неопределенный срок. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://1prime.ru/20250328/ek-856195189.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ек, ес
Энергетика, РОССИЯ, ЕК, ЕС
14:44 28.03.2025
 
ЕК все еще хочет выступить с идеей полного отказа ЕС от энергоисточников РФ

ЕК все еще собирается выступить с инициативой полного отказа ЕС от энергоисточников РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 28 мар – ПРАЙМ. Еврокомиссия все еще собирается обнародовать свою дорожную карту по полному отказу от российских ископаемых энергоносителей, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
"Мы выступим с инициативой в ближайшее время", - заявила она.
Ранее обнародование стратегии ЕК по полному отказу от российских энергетических источников планировалось на начало марта, однако было отложено на неопределенный срок.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
ЧП на Северных потоках
ЕК не участвует в политических дискуссиях о будущем "Северных потоков"
14:42
 
ЭнергетикаРОССИЯЕКЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала