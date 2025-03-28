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ЕК все еще хочет выступить с идеей полного отказа ЕС от энергоисточников РФ
ЕК все еще хочет выступить с идеей полного отказа ЕС от энергоисточников РФ - 28.03.2025, ПРАЙМ
ЕК все еще хочет выступить с идеей полного отказа ЕС от энергоисточников РФ
Еврокомиссия все еще собирается обнародовать свою дорожную карту по полному отказу от российских ископаемых энергоносителей, заявила на брифинге в Брюсселе... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T14:44+0300
2025-03-28T14:44+0300
2025-03-28T14:44+0300
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БРЮССЕЛЬ, 28 мар – ПРАЙМ. Еврокомиссия все еще собирается обнародовать свою дорожную карту по полному отказу от российских ископаемых энергоносителей, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. "Мы выступим с инициативой в ближайшее время", - заявила она. Ранее обнародование стратегии ЕК по полному отказу от российских энергетических источников планировалось на начало марта, однако было отложено на неопределенный срок. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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россия, ек, ес
Энергетика, РОССИЯ, ЕК, ЕС
ЕК все еще хочет выступить с идеей полного отказа ЕС от энергоисточников РФ
ЕК все еще собирается выступить с инициативой полного отказа ЕС от энергоисточников РФ
БРЮССЕЛЬ, 28 мар – ПРАЙМ. Еврокомиссия все еще собирается обнародовать свою дорожную карту по полному отказу от российских ископаемых энергоносителей, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
"Мы выступим с инициативой в ближайшее время", - заявила она.
Ранее обнародование стратегии ЕК по полному отказу от российских энергетических источников планировалось на начало марта, однако было отложено на неопределенный срок.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
ЕК не участвует в политических дискуссиях о будущем "Северных потоков"