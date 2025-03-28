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Эксперт оценил ситуацию с поставками запчастей в Россию - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил ситуацию с поставками запчастей в Россию
Эксперт оценил ситуацию с поставками запчастей в Россию - 28.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил ситуацию с поставками запчастей в Россию
Проблема с поставкой в Россию автомобильных запчастей большинства западных брендов за последние три года практически решена, но есть редкие исключения, сообщил... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T02:39+0300
2025-03-28T02:39+0300
бизнес
россия
экономика
китай
москва
игорь моржаретто
renault
nissan
hyundai
renault duster
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Проблема с поставкой в Россию автомобильных запчастей большинства западных брендов за последние три года практически решена, но есть редкие исключения, сообщил РИА Новости автоэксперт Игорь Моржаретто. "В общем по большинству марок, так или иначе, за эти три года проблему удалось с поставкой запчастей решить. Хотя, конечно, какие-то эксклюзивные автомобили, нетипичных комплектаций, там проблемы есть", - прокомментировал эксперт ситуацию с наличием в России запчастей для иномарок европейского производства. Моржаретто отметил, что практически все расходные материалы, в том числе масла, фильтры и тормозные колодки, производились и продолжают производиться в России, и проблем с ними также не наблюдается. "Нет, по большому счету, проблем с теми марками, которые так или иначе продаются и производятся в Китае. То есть, условно говоря, немецкие марки все присутствуют в Китае, и на немецкий рынок многие запчасти приходят из Китая, поэтому тут особенных проблем нет", - добавил автоэксперт. Он также отметил, что, ввиду высокой стоимости логистических затрат, такие детали не могут быть дешевыми. Иностранные автопроизводители начали покидать российский рынок в 2022 году. Ряд компаний, такие как Renault, Nissan, Mercedes-Benz и Hyundai, продали российские активы с опционом обратного выкупа. Некоторые автопроизводители такой возможности за собой не оставили, например, Volkswagen, Toyota и Volvo.
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бизнес, россия, китай, москва, игорь моржаретто, renault, nissan, hyundai, renault duster, toyota camry
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, КИТАЙ, МОСКВА, Игорь Моржаретто, Renault, Nissan, Hyundai, Renault Duster, Toyota Camry
02:39 28.03.2025
 
Эксперт оценил ситуацию с поставками запчастей в Россию

Эксперт Моржаретто: проблема с поставками в Россию запчастей западных брендов решена

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Проблема с поставкой в Россию автомобильных запчастей большинства западных брендов за последние три года практически решена, но есть редкие исключения, сообщил РИА Новости автоэксперт Игорь Моржаретто.
"В общем по большинству марок, так или иначе, за эти три года проблему удалось с поставкой запчастей решить. Хотя, конечно, какие-то эксклюзивные автомобили, нетипичных комплектаций, там проблемы есть", - прокомментировал эксперт ситуацию с наличием в России запчастей для иномарок европейского производства.
Моржаретто отметил, что практически все расходные материалы, в том числе масла, фильтры и тормозные колодки, производились и продолжают производиться в России, и проблем с ними также не наблюдается.
"Нет, по большому счету, проблем с теми марками, которые так или иначе продаются и производятся в Китае. То есть, условно говоря, немецкие марки все присутствуют в Китае, и на немецкий рынок многие запчасти приходят из Китая, поэтому тут особенных проблем нет", - добавил автоэксперт.
Он также отметил, что, ввиду высокой стоимости логистических затрат, такие детали не могут быть дешевыми.
Иностранные автопроизводители начали покидать российский рынок в 2022 году. Ряд компаний, такие как Renault, Nissan, Mercedes-Benz и Hyundai, продали российские активы с опционом обратного выкупа. Некоторые автопроизводители такой возможности за собой не оставили, например, Volkswagen, Toyota и Volvo.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙМОСКВАИгорь МоржареттоRenaultNissanHyundaiRenault DusterToyota Camry
 
 
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