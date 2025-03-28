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Евро дешевеет к доллару перед выходом данных по экономике Германии

Евро дешевеет к доллару перед выходом данных по экономике Германии - 28.03.2025, ПРАЙМ

Евро дешевеет к доллару перед выходом данных по экономике Германии

Курс евро к доллару снижается в пятницу утром в преддверии публикации статистики по безработице в Германии и индекса доверия потребителей к экономике страны,... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T08:55+0300

2025-03-28T08:55+0300

2025-03-28T08:55+0300

экономика

рынки

германия

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в пятницу утром в преддверии публикации статистики по безработице в Германии и индекса доверия потребителей к экономике страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.36 мск курс евро к доллару снижался до 1,079 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0802 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 150,84 иены со 151,04 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на символические 0,06%, до 104,32 пункта. Позже в пятницу Федеральное агентство по трудоустройству Германии опубликует официальные данные по безработице в стране за март. Аналитики ожидают сохранения показателя на уровне февраля в 6,2%. Кроме того, выйдет индекс доверия потребителей к экономике Германии от исследовательской компании GfK. Прогнозируется, что по состоянию на апрель показатель вырос до минус 23 пунктов с минус 24,7 пункта месяцем ранее.

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германия

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рынки, германия