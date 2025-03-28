https://1prime.ru/20250328/evro-856182919.html
Евро дешевеет к доллару перед выходом данных по экономике Германии
Евро дешевеет к доллару перед выходом данных по экономике Германии - 28.03.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару перед выходом данных по экономике Германии
Курс евро к доллару снижается в пятницу утром в преддверии публикации статистики по безработице в Германии и индекса доверия потребителей к экономике страны,... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T08:55+0300
2025-03-28T08:55+0300
2025-03-28T08:55+0300
экономика
рынки
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233057_0:294:2595:1754_1920x0_80_0_0_925d3bc9a3117d5e6f2ec53ea2fb7157.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в пятницу утром в преддверии публикации статистики по безработице в Германии и индекса доверия потребителей к экономике страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.36 мск курс евро к доллару снижался до 1,079 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0802 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 150,84 иены со 151,04 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на символические 0,06%, до 104,32 пункта. Позже в пятницу Федеральное агентство по трудоустройству Германии опубликует официальные данные по безработице в стране за март. Аналитики ожидают сохранения показателя на уровне февраля в 6,2%. Кроме того, выйдет индекс доверия потребителей к экономике Германии от исследовательской компании GfK. Прогнозируется, что по состоянию на апрель показатель вырос до минус 23 пунктов с минус 24,7 пункта месяцем ранее.
https://1prime.ru/20250327/kurs-856169254.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233057_0:51:2595:1997_1920x0_80_0_0_e7eba5da5a0c43618ba2a934dedf0168.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, германия
Экономика, Рынки, ГЕРМАНИЯ
Евро дешевеет к доллару перед выходом данных по экономике Германии
Курс евро к доллару снижается перед публикацией статистики по безработице в ФРГ
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в пятницу утром в преддверии публикации статистики по безработице в Германии и индекса доверия потребителей к экономике страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.36 мск курс евро к доллару снижался до 1,079 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0802 доллара за евро.
Курс доллара к иене опускался до 150,84 иены со 151,04 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на символические 0,06%, до 104,32 пункта.
Позже в пятницу Федеральное агентство по трудоустройству Германии опубликует официальные данные по безработице в стране за март. Аналитики ожидают сохранения показателя на уровне февраля в 6,2%.
Кроме того, выйдет индекс доверия потребителей к экономике Германии от исследовательской компании GfK. Прогнозируется, что по состоянию на апрель показатель вырос до минус 23 пунктов с минус 24,7 пункта месяцем ранее.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 марта