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В Кремле прокомментировали отказ Европы ослабить санкции - 28.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250328/evropa-856195881.html
В Кремле прокомментировали отказ Европы ослабить санкции
В Кремле прокомментировали отказ Европы ослабить санкции - 28.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали отказ Европы ослабить санкции
Если Европа не хочет идти по пути ослабления санкций в рамках черноморской инициативы, это значит, что она не хотят идти по пути мира, заявил пресс-секретарь... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T14:57+0300
2025-03-28T14:57+0300
экономика
дмитрий песков
европа
россия
санкции против рф
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Если Европа не хочет идти по пути ослабления санкций в рамках черноморской инициативы, это значит, что она не хотят идти по пути мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Собственно, если европейские страны не хотят идти по этому пути (ослабления санкций - ред.), то это означает, что они не хотят идти по пути мира, не хотят способствовать и действовать в унисон с усилиями, которые проявляют в Москве и Вашингтоне для выхода в мирное русло", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
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дмитрий песков, европа, россия, санкции против рф
Экономика, Дмитрий Песков, ЕВРОПА, РОССИЯ, санкции против РФ
14:57 28.03.2025
 
В Кремле прокомментировали отказ Европы ослабить санкции

Песков: если Европа не хочет идти по пути ослабления санкций - она не хочет мира

© POOL | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
© POOL
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Если Европа не хочет идти по пути ослабления санкций в рамках черноморской инициативы, это значит, что она не хотят идти по пути мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Собственно, если европейские страны не хотят идти по этому пути (ослабления санкций - ред.), то это означает, что они не хотят идти по пути мира, не хотят способствовать и действовать в унисон с усилиями, которые проявляют в Москве и Вашингтоне для выхода в мирное русло", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Евросоюз сохранит санкции против России, заявила фон дер Ляйен
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