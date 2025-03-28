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В Кремле прокомментировали отказ Европы ослабить санкции
В Кремле прокомментировали отказ Европы ослабить санкции - 28.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали отказ Европы ослабить санкции
Если Европа не хочет идти по пути ослабления санкций в рамках черноморской инициативы, это значит, что она не хотят идти по пути мира, заявил пресс-секретарь... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T14:57+0300
2025-03-28T14:57+0300
2025-03-28T14:57+0300
экономика
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Если Европа не хочет идти по пути ослабления санкций в рамках черноморской инициативы, это значит, что она не хотят идти по пути мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Собственно, если европейские страны не хотят идти по этому пути (ослабления санкций - ред.), то это означает, что они не хотят идти по пути мира, не хотят способствовать и действовать в унисон с усилиями, которые проявляют в Москве и Вашингтоне для выхода в мирное русло", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
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дмитрий песков, европа, россия, санкции против рф
Экономика, Дмитрий Песков, ЕВРОПА, РОССИЯ, санкции против РФ
В Кремле прокомментировали отказ Европы ослабить санкции
Песков: если Европа не хочет идти по пути ослабления санкций - она не хочет мира
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Если Европа не хочет идти по пути ослабления санкций в рамках черноморской инициативы, это значит, что она не хотят идти по пути мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Собственно, если европейские страны не хотят идти по этому пути (ослабления санкций - ред.), то это означает, что они не хотят идти по пути мира, не хотят способствовать и действовать в унисон с усилиями, которые проявляют в Москве и Вашингтоне для выхода в мирное русло", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
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