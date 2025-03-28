https://1prime.ru/20250328/evropa-856195881.html

В Кремле прокомментировали отказ Европы ослабить санкции

В Кремле прокомментировали отказ Европы ослабить санкции - 28.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали отказ Европы ослабить санкции

Если Европа не хочет идти по пути ослабления санкций в рамках черноморской инициативы, это значит, что она не хотят идти по пути мира, заявил пресс-секретарь... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T14:57+0300

2025-03-28T14:57+0300

2025-03-28T14:57+0300

экономика

дмитрий песков

европа

россия

санкции против рф

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Если Европа не хочет идти по пути ослабления санкций в рамках черноморской инициативы, это значит, что она не хотят идти по пути мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Собственно, если европейские страны не хотят идти по этому пути (ослабления санкций - ред.), то это означает, что они не хотят идти по пути мира, не хотят способствовать и действовать в унисон с усилиями, которые проявляют в Москве и Вашингтоне для выхода в мирное русло", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

https://1prime.ru/20250327/sanktsii-856167280.html

европа

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дмитрий песков, европа, россия, санкции против рф