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ЕС планирует с июня ограничить импорт сельхозпродукции с Украины, пишут СМИ
ЕС планирует с июня ограничить импорт сельхозпродукции с Украины, пишут СМИ - 28.03.2025, ПРАЙМ
ЕС планирует с июня ограничить импорт сельхозпродукции с Украины, пишут СМИ
Евросоюз намерен начиная с июня ограничить импорт с Украины сельскохозяйственной продукции, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на еврокомиссара, имя... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T19:20+0300
2025-03-28T19:20+0300
2025-03-28T19:47+0300
экономика
сельское хозяйство
украина
ес
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Евросоюз намерен начиная с июня ограничить импорт с Украины сельскохозяйственной продукции, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на еврокомиссара, имя которого не называется. "ЕС планирует с июня ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины", - сообщается в публикации.При этом еврокомиссар, который дал интервью, не уточнил, какая именно продукция будет попадать под сокращение.
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сельское хозяйство, украина, ес
Экономика, Сельское хозяйство, УКРАИНА, ЕС
ЕС планирует с июня ограничить импорт сельхозпродукции с Украины, пишут СМИ
AFP: Евросоюз планирует с июня ограничить импорт сельхозпродукции с Украины
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Евросоюз намерен начиная с июня ограничить импорт с Украины сельскохозяйственной продукции, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на еврокомиссара, имя которого не называется.
"ЕС планирует с июня ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины", - сообщается в публикации.
При этом еврокомиссар, который дал интервью, не уточнил, какая именно продукция будет попадать под сокращение.
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