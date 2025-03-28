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ЕС планирует с июня ограничить импорт сельхозпродукции с Украины, пишут СМИ

ЕС планирует с июня ограничить импорт сельхозпродукции с Украины, пишут СМИ - 28.03.2025, ПРАЙМ

ЕС планирует с июня ограничить импорт сельхозпродукции с Украины, пишут СМИ

Евросоюз намерен начиная с июня ограничить импорт с Украины сельскохозяйственной продукции, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на еврокомиссара, имя... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T19:20+0300

2025-03-28T19:20+0300

2025-03-28T19:47+0300

экономика

сельское хозяйство

украина

ес

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Евросоюз намерен начиная с июня ограничить импорт с Украины сельскохозяйственной продукции, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на еврокомиссара, имя которого не называется. "ЕС планирует с июня ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины", - сообщается в публикации.При этом еврокомиссар, который дал интервью, не уточнил, какая именно продукция будет попадать под сокращение.

https://1prime.ru/20240320/es-846502233.html

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сельское хозяйство, украина, ес