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Крупнейшую в России крокодиловую ферму построят в Крыму

Крупнейшую в России крокодиловую ферму построят в Крыму - 28.03.2025, ПРАЙМ

Крупнейшую в России крокодиловую ферму построят в Крыму

Самую крупную в России крокодиловую ферму построят в городе Феодосия на юго-востоке Крыма, сообщил РИА Новости директор Ялтинского крокодиляриума Виктор... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T08:51+0300

2025-03-28T08:51+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - ПРАЙМ. Самую крупную в России крокодиловую ферму построят в городе Феодосия на юго-востоке Крыма, сообщил РИА Новости директор Ялтинского крокодиляриума Виктор Жиленко. "Мы приступили к строительству самой крупной в России крокодиловой фермы. Построена она будет в Феодосии на площади в 2 гектара", - сказал Жиленко. По его словам, строительные работы уже начаты. "Там будут большие вольеры. Туристы со всего мира смогут увидеть новый уникальный туристический объект в Крыму", - подчеркнул Жиленко.

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