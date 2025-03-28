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Крупнейшую в России крокодиловую ферму построят в Крыму - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Крупнейшую в России крокодиловую ферму построят в Крыму
Крупнейшую в России крокодиловую ферму построят в Крыму - 28.03.2025, ПРАЙМ
Крупнейшую в России крокодиловую ферму построят в Крыму
Самую крупную в России крокодиловую ферму построят в городе Феодосия на юго-востоке Крыма, сообщил РИА Новости директор Ялтинского крокодиляриума Виктор... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T08:51+0300
2025-03-28T08:51+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - ПРАЙМ. Самую крупную в России крокодиловую ферму построят в городе Феодосия на юго-востоке Крыма, сообщил РИА Новости директор Ялтинского крокодиляриума Виктор Жиленко. "Мы приступили к строительству самой крупной в России крокодиловой фермы. Построена она будет в Феодосии на площади в 2 гектара", - сказал Жиленко. По его словам, строительные работы уже начаты. "Там будут большие вольеры. Туристы со всего мира смогут увидеть новый уникальный туристический объект в Крыму", - подчеркнул Жиленко.
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бизнес, крым
Бизнес, КРЫМ
08:51 28.03.2025
 
Крупнейшую в России крокодиловую ферму построят в Крыму

Самую крупную в России крокодиловую ферму построят в городе Феодосия

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛевую часть Крымского моста открыли для проезда
Левую часть Крымского моста открыли для проезда - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - ПРАЙМ. Самую крупную в России крокодиловую ферму построят в городе Феодосия на юго-востоке Крыма, сообщил РИА Новости директор Ялтинского крокодиляриума Виктор Жиленко.
"Мы приступили к строительству самой крупной в России крокодиловой фермы. Построена она будет в Феодосии на площади в 2 гектара", - сказал Жиленко.
По его словам, строительные работы уже начаты.
"Там будут большие вольеры. Туристы со всего мира смогут увидеть новый уникальный туристический объект в Крыму", - подчеркнул Жиленко.
Крым - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
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