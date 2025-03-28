https://1prime.ru/20250328/fsb-856184645.html

ФСБ предотвратила теракт в Москве, готовившийся спецслужбами Украины

ФСБ предотвратила теракт в Москве, готовившийся спецслужбами Украины - 28.03.2025, ПРАЙМ

ФСБ предотвратила теракт в Москве, готовившийся спецслужбами Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина, планировавшего подорвать административное здание в Москве по заданию украинских спецслужб. Об... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T09:52+0300

2025-03-28T09:52+0300

2025-03-28T09:52+0300

происшествия

россия

фсб

москва

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина, планировавшего подорвать административное здание в Москве по заданию украинских спецслужб. Об этом говорится в заявлении ЦОС ФСБ России."В Москве задержан ранее судимый по статьям 105 "Убийство", 163 "Вымогательство", 161 "Грабеж" УК России гражданин России, 1972 года рождения, планировавший в интересах украинских спецслужб подрыв самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей", - сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что обвиняемый признался, что был завербован украинскими спецслужбами еще в 2005 году. Он изъял из тайника самодельное взрывное устройство, которое было необходимо разместить в одном из административных зданий Москвы. После террористического акта кураторы обещали исполнителю организовать его отъезд на Украину.У задержанного было изъято самодельное взрывное устройство и смартфон, используемый для связи с украинскими кураторами.

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россия, фсб, москва