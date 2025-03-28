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ФСБ предотвратила теракт в Москве, готовившийся спецслужбами Украины - 28.03.2025, ПРАЙМ
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ФСБ предотвратила теракт в Москве, готовившийся спецслужбами Украины
ФСБ предотвратила теракт в Москве, готовившийся спецслужбами Украины - 28.03.2025, ПРАЙМ
ФСБ предотвратила теракт в Москве, готовившийся спецслужбами Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина, планировавшего подорвать административное здание в Москве по заданию украинских спецслужб. Об... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T09:52+0300
2025-03-28T09:52+0300
происшествия
россия
фсб
москва
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина, планировавшего подорвать административное здание в Москве по заданию украинских спецслужб. Об этом говорится в заявлении ЦОС ФСБ России."В Москве задержан ранее судимый по статьям 105 "Убийство", 163 "Вымогательство", 161 "Грабеж" УК России гражданин России, 1972 года рождения, планировавший в интересах украинских спецслужб подрыв самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей", - сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что обвиняемый признался, что был завербован украинскими спецслужбами еще в 2005 году. Он изъял из тайника самодельное взрывное устройство, которое было необходимо разместить в одном из административных зданий Москвы. После террористического акта кураторы обещали исполнителю организовать его отъезд на Украину.У задержанного было изъято самодельное взрывное устройство и смартфон, используемый для связи с украинскими кураторами.
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россия, фсб, москва
Происшествия, РОССИЯ, ФСБ, МОСКВА
09:52 28.03.2025
 
ФСБ предотвратила теракт в Москве, готовившийся спецслужбами Украины

ФСБ задержала россиянина, который готовил теракт в Москве по заданию Украины

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина, планировавшего подорвать административное здание в Москве по заданию украинских спецслужб. Об этом говорится в заявлении ЦОС ФСБ России.
"В Москве задержан ранее судимый по статьям 105 "Убийство", 163 "Вымогательство", 161 "Грабеж" УК России гражданин России, 1972 года рождения, планировавший в интересах украинских спецслужб подрыв самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей", - сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что обвиняемый признался, что был завербован украинскими спецслужбами еще в 2005 году. Он изъял из тайника самодельное взрывное устройство, которое было необходимо разместить в одном из административных зданий Москвы. После террористического акта кураторы обещали исполнителю организовать его отъезд на Украину.
У задержанного было изъято самодельное взрывное устройство и смартфон, используемый для связи с украинскими кураторами.
Спецназ ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
ФСБ раскрыла методы вербовки россиян украинскими спецслужбами
Вчера, 10:52
 
ПроисшествияРОССИЯФСБМОСКВА
 
 
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