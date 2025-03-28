https://1prime.ru/20250328/fsb-856189395.html
ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода за границу
ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода за границу - 28.03.2025, ПРАЙМ
ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода за границу
Сотрудники УФСБ пресекли попытку незаконного вывоза военной продукции за границу, задержав двух белгородцев и гражданина Украины, сообщили РИА Новости в... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T12:08+0300
2025-03-28T12:08+0300
2025-03-28T12:08+0300
россия
белгород
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_6bbce3b13629bda8c9e22179c25a229c.jpg
БЕЛГОРОД, 28 мар - ПРАЙМ. Сотрудники УФСБ пресекли попытку незаконного вывоза военной продукции за границу, задержав двух белгородцев и гражданина Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ. "УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность группы лиц, причастных к контрабанде продукции военного назначения. В результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что два сотрудника белгородской коммерческой организации с участием проживающего в городе Варшава (Республика Польша) гражданина Украины предприняли попытку незаконного вывоза через таможенную границу ЕАЭС продукции военного назначения", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами-членами ЕАЭС военной техники). Им грозит до десяти лет лишения свободы.
https://1prime.ru/20250328/fsb-856184645.html
белгород
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_453e9a929000df6db5fbcd41257885f6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгород, фсб
ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода за границу
Сотрудники УФСБ пресекли контрабанду военной продукции из Белгорода за границу
БЕЛГОРОД, 28 мар - ПРАЙМ. Сотрудники УФСБ пресекли попытку незаконного вывоза военной продукции за границу, задержав двух белгородцев и гражданина Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.
"УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность группы лиц, причастных к контрабанде продукции военного назначения. В результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что два сотрудника белгородской коммерческой организации с участием проживающего в городе Варшава (Республика Польша) гражданина Украины предприняли попытку незаконного вывоза через таможенную границу ЕАЭС продукции военного назначения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами-членами ЕАЭС военной техники). Им грозит до десяти лет лишения свободы.
ФСБ предотвратила теракт в Москве, готовившийся спецслужбами Украины