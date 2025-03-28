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ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода за границу - 28.03.2025, ПРАЙМ
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ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода за границу
ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода за границу - 28.03.2025, ПРАЙМ
ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода за границу
Сотрудники УФСБ пресекли попытку незаконного вывоза военной продукции за границу, задержав двух белгородцев и гражданина Украины, сообщили РИА Новости в... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T12:08+0300
2025-03-28T12:08+0300
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БЕЛГОРОД, 28 мар - ПРАЙМ. Сотрудники УФСБ пресекли попытку незаконного вывоза военной продукции за границу, задержав двух белгородцев и гражданина Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ. "УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность группы лиц, причастных к контрабанде продукции военного назначения. В результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что два сотрудника белгородской коммерческой организации с участием проживающего в городе Варшава (Республика Польша) гражданина Украины предприняли попытку незаконного вывоза через таможенную границу ЕАЭС продукции военного назначения", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами-членами ЕАЭС военной техники). Им грозит до десяти лет лишения свободы.
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россия, белгород, фсб
РОССИЯ, БЕЛГОРОД, ФСБ
12:08 28.03.2025
 
ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода за границу

Сотрудники УФСБ пресекли контрабанду военной продукции из Белгорода за границу

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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БЕЛГОРОД, 28 мар - ПРАЙМ. Сотрудники УФСБ пресекли попытку незаконного вывоза военной продукции за границу, задержав двух белгородцев и гражданина Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.
"УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность группы лиц, причастных к контрабанде продукции военного назначения. В результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что два сотрудника белгородской коммерческой организации с участием проживающего в городе Варшава (Республика Польша) гражданина Украины предприняли попытку незаконного вывоза через таможенную границу ЕАЭС продукции военного назначения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами-членами ЕАЭС военной техники). Им грозит до десяти лет лишения свободы.
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