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Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в минусе в ожидании сведений по экономике США - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в минусе в ожидании сведений по экономике США
Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в минусе в ожидании сведений по экономике США - 28.03.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в минусе в ожидании сведений по экономике США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются, инвесторы находятся в ожидании статистики по экономике страны и дальнейших сведений... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T14:22+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются, инвесторы находятся в ожидании статистики по экономике страны и дальнейших сведений относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.18 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,11%, до 42 556 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,31%, до 19 929,25 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 – на 0,16%, до 5 730,25 пункта. Так, в пятницу бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные по доходам и расходам населения. Аналитики прогнозируют, что доходы в феврале выросли на 0,4% к январю, а расходы - на 0,5%. Также планируется публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), который отражает степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно предварительной оценке, показатель в марте снизился до 57,9 пункта с 64,7 пункта месяцем ранее. Инвесторы следят за выступлениями представителей ФРС США, на которых можно получить дополнительные сведения относительно монетарной политики регулятора. Так, глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) выступит с речью вечером пятницы.
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рынки, торги, сша
Экономика, Рынки, Торги, США
14:22 28.03.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в минусе в ожидании сведений по экономике США

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются, инвесторы находятся в ожидании статистики по экономике страны и дальнейших сведений относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.18 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,11%, до 42 556 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,31%, до 19 929,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,16%, до 5 730,25 пункта.
Так, в пятницу бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные по доходам и расходам населения. Аналитики прогнозируют, что доходы в феврале выросли на 0,4% к январю, а расходы - на 0,5%.
Также планируется публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), который отражает степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно предварительной оценке, показатель в марте снизился до 57,9 пункта с 64,7 пункта месяцем ранее.
Инвесторы следят за выступлениями представителей ФРС США, на которых можно получить дополнительные сведения относительно монетарной политики регулятора. Так, глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) выступит с речью вечером пятницы.
Котировки, сток
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном снизились
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