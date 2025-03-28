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Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в минусе в ожидании сведений по экономике США

Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в минусе в ожидании сведений по экономике США - 28.03.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в минусе в ожидании сведений по экономике США

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются, инвесторы находятся в ожидании статистики по экономике страны и дальнейших сведений... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T14:22+0300

2025-03-28T14:22+0300

2025-03-28T14:22+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются, инвесторы находятся в ожидании статистики по экономике страны и дальнейших сведений относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.18 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,11%, до 42 556 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,31%, до 19 929,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,16%, до 5 730,25 пункта. Так, в пятницу бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные по доходам и расходам населения. Аналитики прогнозируют, что доходы в феврале выросли на 0,4% к январю, а расходы - на 0,5%. Также планируется публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), который отражает степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно предварительной оценке, показатель в марте снизился до 57,9 пункта с 64,7 пункта месяцем ранее. Инвесторы следят за выступлениями представителей ФРС США, на которых можно получить дополнительные сведения относительно монетарной политики регулятора. Так, глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) выступит с речью вечером пятницы.

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