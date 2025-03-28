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Биржевые цены на газ в Европе сохраняют стабильность

Биржевые цены на газ в Европе сохраняют стабильность - 28.03.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе сохраняют стабильность

Биржевые цены на газ в Европе днем в пятницу сохраняют стабильность на уровне чуть ниже 460 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T12:57+0300

2025-03-28T12:57+0300

2025-03-28T12:57+0300

энергетика

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе днем в пятницу сохраняют стабильность на уровне чуть ниже 460 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 459,4 доллара за тысячу кубометров. А по состоянию на 12.31 мск их стоимость составляет 457,1 доллара (–0,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 459,4 доллара за тысячу кубометров. В текущей ситуации на рынке газа в Европе сохраняется неопределённость, связанная с возможным возобновлением поставок через Украину, прекращённых в декабре, а также с использованием повреждённых трубопроводов "Северный поток", три из четырёх ниток которых остаются неработоспособными. Эксперт консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione отметил в ежедневном обзоре, что было много спекуляций о возобновлении поставок газа через Украину или использовании трубопроводов "Северный поток". Однако это маловероятно, поскольку Европа продолжает считать российский газ нежелательным и, скорее всего, заблокирует любые попытки возобновления поставок. "Долгосрочные прогнозы температуры показывают, что в ближайшую неделю ожидается более тёплая погода, после чего температура будет близка к 10-летнему сезонному тренду до конца апреля", – добавил он. По мнению эксперта, это поможет избежать критически низких уровней запасов газа в хранилищах. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20250327/gaz-856162902.html

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европа, газ, ice