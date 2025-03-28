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Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1,5 процента
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1,5 процента - 28.03.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1,5 процента
Биржевые цены на газ в Европе в пятницу снизились на 1,5% – до 453 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 28.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу снизились на 1,5% – до 453 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 459,4 доллара за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 460,8 доллара (+0,3%), ценовой минимум - 451 доллар (-1,8%). Последние фьючерсы торговались по 452,6 доллара (-1,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 459,4 доллара за тысячу кубометров. "Цена на газ в Европе в пятницу понижается… Инвесторы все так же ожидают появления геополитических новостей. Тогда цена могла бы снизиться дополнительно. В целом, неделя для газа закрывается понижением - в Европе весна, что означает завершение отопительного сезона и "выключение" драйвера высокого спроса на газ", – сказал РИА Новости котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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европа, газ, рынки
Энергетика, ЕВРОПА, Газ, Рынки
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1,5 процента
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1,5% – до $453 за тысячу кубометров
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу снизились на 1,5% – до 453 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 459,4 доллара за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 460,8 доллара (+0,3%), ценовой минимум - 451 доллар (-1,8%). Последние фьючерсы торговались по 452,6 доллара (-1,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 459,4 доллара за тысячу кубометров.
"Цена на газ в Европе в пятницу понижается… Инвесторы все так же ожидают появления геополитических новостей. Тогда цена могла бы снизиться дополнительно. В целом, неделя для газа закрывается понижением - в Европе весна, что означает завершение отопительного сезона и "выключение" драйвера высокого спроса на газ", – сказал РИА Новости котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
Биржевые цены на газ в Европе сохраняют стабильность