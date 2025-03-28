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Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ вырос хуже прогноза
Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ вырос хуже прогноза - 28.03.2025, ПРАЙМ
Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ вырос хуже прогноза
Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на апрель вырос до минус 24,5 пункта с пересмотренного значения марта в минус 24,6 пункта,... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T10:09+0300
2025-03-28T10:09+0300
2025-03-28T10:09+0300
экономика
германия
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на апрель вырос до минус 24,5 пункта с пересмотренного значения марта в минус 24,6 пункта, сообщает исследовательская компания GfK. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя до минус 23 пунктов с первоначального уровня марта в минус 24,7 пункта.
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германия
Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ вырос хуже прогноза
Индекс доверия потребителей к экономике Германии вырос до минус 24,5 пункта
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на апрель вырос до минус 24,5 пункта с пересмотренного значения марта в минус 24,6 пункта, сообщает исследовательская компания GfK.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя до минус 23 пунктов с первоначального уровня марта в минус 24,7 пункта.
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