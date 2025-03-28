https://1prime.ru/20250328/gosdep-856205798.html

Госдеп уведомил конгресс о намерении провести реорганизацию USAID к 1 июля

Госдеп уведомил конгресс о намерении провести реорганизацию USAID к 1 июля - 28.03.2025, ПРАЙМ

Госдеп уведомил конгресс о намерении провести реорганизацию USAID к 1 июля

Госдепартамент уведомил конгресс США о намерении провести реорганизацию Агентства по международному развитию (USAID) к 1 июля, говорится в заявлении главы... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T20:03+0300

2025-03-28T20:03+0300

2025-03-28T20:03+0300

сша

марк рубио

usaid

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ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Госдепартамент уведомил конгресс США о намерении провести реорганизацию Агентства по международному развитию (USAID) к 1 июля, говорится в заявлении главы госдепа Марко Рубио. "Сегодня государственный департамент и Агентство США по международному развитию (USAID) уведомили конгресс о своем намерении провести реорганизацию, которая будет включать передачу некоторых функций USAID в ведение департамента к 1 июля 2025 года", - указано в распространенном сообщении Рубио. Он добавил, что оставшиеся функции USAID будут прекращены, если они не соответствуют приоритетам действующей американской администрации.

https://1prime.ru/20250310/usaid-855639285.html

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сша, марк рубио, usaid