https://1prime.ru/20250328/gosdep-856205798.html
Госдеп уведомил конгресс о намерении провести реорганизацию USAID к 1 июля
Госдеп уведомил конгресс о намерении провести реорганизацию USAID к 1 июля - 28.03.2025, ПРАЙМ
Госдеп уведомил конгресс о намерении провести реорганизацию USAID к 1 июля
Госдепартамент уведомил конгресс США о намерении провести реорганизацию Агентства по международному развитию (USAID) к 1 июля, говорится в заявлении главы... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T20:03+0300
2025-03-28T20:03+0300
2025-03-28T20:03+0300
сша
марк рубио
usaid
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/21/827852153_0:98:2520:1516_1920x0_80_0_0_91d5d0406a87c68c00b44ba9431c64f7.jpg
ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Госдепартамент уведомил конгресс США о намерении провести реорганизацию Агентства по международному развитию (USAID) к 1 июля, говорится в заявлении главы госдепа Марко Рубио. "Сегодня государственный департамент и Агентство США по международному развитию (USAID) уведомили конгресс о своем намерении провести реорганизацию, которая будет включать передачу некоторых функций USAID в ведение департамента к 1 июля 2025 года", - указано в распространенном сообщении Рубио. Он добавил, что оставшиеся функции USAID будут прекращены, если они не соответствуют приоритетам действующей американской администрации.
https://1prime.ru/20250310/usaid-855639285.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/21/827852153_289:0:2520:1673_1920x0_80_0_0_096729af630be04158b7f07d5a8a0ec7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, марк рубио, usaid
Госдеп уведомил конгресс о намерении провести реорганизацию USAID к 1 июля
Госдеп уведомил конгресс США о намерении провести реорганизацию USAID к 1 июля
ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Госдепартамент уведомил конгресс США о намерении провести реорганизацию Агентства по международному развитию (USAID) к 1 июля, говорится в заявлении главы госдепа Марко Рубио.
"Сегодня государственный департамент и Агентство США по международному развитию (USAID) уведомили конгресс о своем намерении провести реорганизацию, которая будет включать передачу некоторых функций USAID в ведение департамента к 1 июля 2025 года", - указано в распространенном сообщении Рубио.
Он добавил, что оставшиеся функции USAID будут прекращены, если они не соответствуют приоритетам действующей американской администрации.
Маск оценил решение госдепа США по закрытию программ USAID