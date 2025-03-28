https://1prime.ru/20250328/gosduma-856180929.html
В Госдуме назвали оскорбление Зеленского в адрес россиян шизофренией
В Госдуме назвали оскорбление Зеленского в адрес россиян шизофренией - 28.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали оскорбление Зеленского в адрес россиян шизофренией
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал шизофренией оскорбление Владимира Зеленского в адрес россиян. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T05:55+0300
2025-03-28T05:55+0300
2025-03-28T05:55+0300
общество
экономика
россия
украина
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856180929.jpg?1743130534
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал шизофренией оскорбление Владимира Зеленского в адрес россиян.
Ранее Зеленский назвал россиян динозаврами, которые хотят съесть украинцев, и отказался от диалога с президентом России Владимиром Путиным.
"У Зеленского, видимо, тяжелое психическое заболевание – шизофрения, которое сопровождается галлюцинациями и бредом. Именно поэтому в его больной голове и рождаются такие странные ассоциации", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленский, отказываясь от переговоров, решил продолжать действовать согласно данной ему установке: "биться до последнего украинца" - с предсказуемым для Украины печальным исходом.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, украина, владимир зеленский, владимир путин
Общество , Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин
В Госдуме назвали оскорбление Зеленского в адрес россиян шизофренией
Депутат Шеремет назвал шизофренией оскорбление Зеленского в адрес россиян
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал шизофренией оскорбление Владимира Зеленского в адрес россиян.
Ранее Зеленский назвал россиян динозаврами, которые хотят съесть украинцев, и отказался от диалога с президентом России Владимиром Путиным.
"У Зеленского, видимо, тяжелое психическое заболевание – шизофрения, которое сопровождается галлюцинациями и бредом. Именно поэтому в его больной голове и рождаются такие странные ассоциации", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленский, отказываясь от переговоров, решил продолжать действовать согласно данной ему установке: "биться до последнего украинца" - с предсказуемым для Украины печальным исходом.