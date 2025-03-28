https://1prime.ru/20250328/grenlandiya-856208420.html
Трамп заявил, что Гренландия нужна США
Трамп заявил, что Гренландия нужна США - 28.03.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Гренландия нужна США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя перспективу присоединения Гренландии к США, заявил, что остров необходим его стране с точки зрения... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T21:52+0300
2025-03-28T21:52+0300
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ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя перспективу присоединения Гренландии к США, заявил, что остров необходим его стране с точки зрения безопасности, и выбор по этому вопросу отсутствует. Такое заявление он сделал перед журналистами в Белом доме."Нам нужна Гренландия", - подчернул он.По словам Трампа, принадлежащий Дании остров нужен США для обеспечения международной безопасности. В этой связи президент указал на риски со стороны Китая и России. "У нас нет выбора", - резюмировал Трамп.В марте президент США заявлял, что Гренландия "так или иначе" будет под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к американской территории.До 1953 года Гренландия была колонией Дании. Она является частью королевства, однако в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
https://1prime.ru/20250327/putin-856172131.html
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гренландия, сша, дональд трамп
Гренландия, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что Гренландия нужна США
Трамп заявил, что Гренландия нужна США, у Вашингтона нет выбора
ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя перспективу присоединения Гренландии к США, заявил, что остров необходим его стране с точки зрения безопасности, и выбор по этому вопросу отсутствует.
Такое заявление он сделал перед журналистами в Белом доме.
"Нам нужна Гренландия", - подчернул он.
Путин прокомментировал идею Трампа присоединить Гренландию
По словам Трампа, принадлежащий Дании остров нужен США для обеспечения международной безопасности. В этой связи президент указал на риски со стороны Китая и России.
"У нас нет выбора", - резюмировал Трамп.
В марте президент США заявлял, что Гренландия "так или иначе" будет под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к американской территории.
До 1953 года Гренландия была колонией Дании. Она является частью королевства, однако в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.