https://1prime.ru/20250328/grenlandiya-856208420.html

Трамп заявил, что Гренландия нужна США

Трамп заявил, что Гренландия нужна США - 28.03.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что Гренландия нужна США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя перспективу присоединения Гренландии к США, заявил, что остров необходим его стране с точки зрения... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T21:52+0300

2025-03-28T21:52+0300

2025-03-28T21:52+0300

гренландия

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя перспективу присоединения Гренландии к США, заявил, что остров необходим его стране с точки зрения безопасности, и выбор по этому вопросу отсутствует. Такое заявление он сделал перед журналистами в Белом доме."Нам нужна Гренландия", - подчернул он.По словам Трампа, принадлежащий Дании остров нужен США для обеспечения международной безопасности. В этой связи президент указал на риски со стороны Китая и России. "У нас нет выбора", - резюмировал Трамп.В марте президент США заявлял, что Гренландия "так или иначе" будет под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к американской территории.До 1953 года Гренландия была колонией Дании. Она является частью королевства, однако в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.

https://1prime.ru/20250327/putin-856172131.html

гренландия

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гренландия, сша, дональд трамп