https://1prime.ru/20250328/gutsul-856203886.html

Суд в Кишиневе арестовал главу Гагаузии Гуцул на 20 суток

Суд в Кишиневе арестовал главу Гагаузии Гуцул на 20 суток - 28.03.2025, ПРАЙМ

Суд в Кишиневе арестовал главу Гагаузии Гуцул на 20 суток

Районный суд Кишинева удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул сроком на 20 суток, говорится в | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T19:14+0300

2025-03-28T19:14+0300

2025-03-28T19:23+0300

молдавия

гагаузия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856110604_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fdb2fb40e49837d3be276e8436151968.jpg

КИШИНЕВ, 28 мар - ПРАЙМ. Районный суд Кишинева удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул сроком на 20 суток, говорится в озвученном решении суда. "Суд Кишинева постановил частично удовлетворить запрос прокуроров. Применить в отношении Гуцул Евгении меру пресечения в виде ареста на 20 суток", — говорится в решении суда. Как сообщила РИА Новости адвокат Наталья Байрам, решение суда по делу Гуцул будет опротестовано, "Решение суда будет опротестовано в установленном законом порядке. Мы уверены в своей правовой позиции", — заявила Байрам.По словам адвоката, защита планирует подготовить апелляционную жалобу в максимально сжатые сроки с учетом всех процессуальных требований молдавского законодательства."Считаем принятое судом решение необоснованным и несоразмерным. Нарушения процессуальных норм при рассмотрении дела очевидны", — отметила она.Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.

https://1prime.ru/20250327/gutsul-856149780.html

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, гагаузия