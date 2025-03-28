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Суд в Кишиневе арестовал главу Гагаузии Гуцул на 20 суток - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Суд в Кишиневе арестовал главу Гагаузии Гуцул на 20 суток
Суд в Кишиневе арестовал главу Гагаузии Гуцул на 20 суток - 28.03.2025, ПРАЙМ
Суд в Кишиневе арестовал главу Гагаузии Гуцул на 20 суток
Районный суд Кишинева удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул сроком на 20 суток, говорится в | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T19:14+0300
2025-03-28T19:23+0300
молдавия
гагаузия
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КИШИНЕВ, 28 мар - ПРАЙМ. Районный суд Кишинева удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул сроком на 20 суток, говорится в озвученном решении суда. "Суд Кишинева постановил частично удовлетворить запрос прокуроров. Применить в отношении Гуцул Евгении меру пресечения в виде ареста на 20 суток", — говорится в решении суда. Как сообщила РИА Новости адвокат Наталья Байрам, решение суда по делу Гуцул будет опротестовано, "Решение суда будет опротестовано в установленном законом порядке. Мы уверены в своей правовой позиции", — заявила Байрам.По словам адвоката, защита планирует подготовить апелляционную жалобу в максимально сжатые сроки с учетом всех процессуальных требований молдавского законодательства."Считаем принятое судом решение необоснованным и несоразмерным. Нарушения процессуальных норм при рассмотрении дела очевидны", — отметила она.Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
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молдавия, гагаузия
МОЛДАВИЯ, ГАГАУЗИЯ
19:14 28.03.2025 (обновлено: 19:23 28.03.2025)
 
Суд в Кишиневе арестовал главу Гагаузии Гуцул на 20 суток

Суд в Кишиневе арестовал главу Гагаузской автономии Гуцул на 20 суток

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОткрытие приемной культурно-образовательного центра Молдовы для поддержки соотечественников
Открытие приемной культурно-образовательного центра Молдовы для поддержки соотечественников - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 28 мар - ПРАЙМ. Районный суд Кишинева удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул сроком на 20 суток, говорится в озвученном решении суда.
"Суд Кишинева постановил частично удовлетворить запрос прокуроров. Применить в отношении Гуцул Евгении меру пресечения в виде ареста на 20 суток", — говорится в решении суда.
Как сообщила РИА Новости адвокат Наталья Байрам, решение суда по делу Гуцул будет опротестовано,
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"Решение суда будет опротестовано в установленном законом порядке. Мы уверены в своей правовой позиции", — заявила Байрам.
По словам адвоката, защита планирует подготовить апелляционную жалобу в максимально сжатые сроки с учетом всех процессуальных требований молдавского законодательства.
"Считаем принятое судом решение необоснованным и несоразмерным. Нарушения процессуальных норм при рассмотрении дела очевидны", — отметила она.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
 
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