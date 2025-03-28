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Фондовые индексы Европы снижаются после выхода данных по Британии и ФРГ

Фондовые индексы Европы снижаются после выхода данных по Британии и ФРГ - 28.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы снижаются после выхода данных по Британии и ФРГ

Основные фондовые индексы Европы преимущественно опускаются в пятницу после выхода окончательной оценки ВВП Великобритании, а также статистики по безработице и... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T12:43+0300

2025-03-28T12:43+0300

2025-03-28T12:43+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно опускаются в пятницу после выхода окончательной оценки ВВП Великобритании, а также статистики по безработице и индексу доверия потребителей к экономике в Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.29 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,06%, до 8 671,65 пункта, французский CAC 40 опускался на 0,4%, до 7 958,43 пункта, немецкий DAX снижался на 0,56%, до 22 537 пунктов. Ранее в четверг были опубликованы окончательные данные по ВВП Великобритании. Согласно третьей оценке, ВВП Великобритании в четвертом квартале 2024 года вырос на 1,5% в годовом выражении, а в квартальном – поднялся на 0,1%. При этом безработица в Германии в марте выросла до 6,3% с 6,2% в феврале, хотя аналитики прогнозировали сохранения показателя на уровне предыдущего месяца. А число безработных в стране выросло на 26 тысяч при прогнозе увеличения на 10 тысяч. Кроме того, индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на апрель вырос до минус 24,5 пункта с пересмотренного значения марта в минус 24,6 пункта, сообщила исследовательская компания GfK. Ранее прогнозировался рост индекса до минус 23 пунктов.

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