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Фондовые индексы США заметно снижаются после выхода данных по стране - 28.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Фондовые индексы США заметно снижаются после выхода данных по стране
Фондовые индексы США заметно снижаются после выхода данных по стране - 28.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США заметно снижаются после выхода данных по стране
Основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются на 1-1,6% после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T17:33+0300
2025-03-28T17:33+0300
экономика
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индексы
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются на 1-1,6% после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.26 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 1%, до 41 876,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,64%, до 17 511,37 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 1,22%, до 5 623,25 пункта. Доходы населения США в феврале поднялись на 0,8% в месячном выражении, в то время как прогнозировался рост только на 0,4%. Расходы же увеличились слабее ожиданий - на 0,4%. Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, согласно окончательной оценке, в марте снизился до 57 пунктов. Предварительные данные предполагали показатель на уровне 57,9 пункта. Неделю фондовые индексы также готовятся завершить в минусе. С понедельника Dow Jones снизился на 0,2%, Nasdaq Composite - на 1,4%, S&amp;P 500 - на 0,6%.
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рынки, индексы
Экономика, Рынки, Индексы
17:33 28.03.2025
 
Фондовые индексы США заметно снижаются после выхода данных по стране

Основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются на 1-1,6% после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.26 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 1%, до 41 876,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,64%, до 17 511,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,22%, до 5 623,25 пункта.
Доходы населения США в феврале поднялись на 0,8% в месячном выражении, в то время как прогнозировался рост только на 0,4%. Расходы же увеличились слабее ожиданий - на 0,4%.
Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, согласно окончательной оценке, в марте снизился до 57 пунктов. Предварительные данные предполагали показатель на уровне 57,9 пункта.
Неделю фондовые индексы также готовятся завершить в минусе. С понедельника Dow Jones снизился на 0,2%, Nasdaq Composite - на 1,4%, S&P 500 - на 0,6%.
Котировки, сток
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном снизились
13:00
 
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