https://1prime.ru/20250328/indeksy-856200308.html

Фондовые индексы США заметно снижаются после выхода данных по стране

Фондовые индексы США заметно снижаются после выхода данных по стране - 28.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США заметно снижаются после выхода данных по стране

Основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются на 1-1,6% после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T17:33+0300

2025-03-28T17:33+0300

2025-03-28T17:33+0300

экономика

рынки

индексы

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/35/841333544_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_711e81358f89c66b45350c822cdada87.jpg

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются на 1-1,6% после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.26 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 1%, до 41 876,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,64%, до 17 511,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,22%, до 5 623,25 пункта. Доходы населения США в феврале поднялись на 0,8% в месячном выражении, в то время как прогнозировался рост только на 0,4%. Расходы же увеличились слабее ожиданий - на 0,4%. Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, согласно окончательной оценке, в марте снизился до 57 пунктов. Предварительные данные предполагали показатель на уровне 57,9 пункта. Неделю фондовые индексы также готовятся завершить в минусе. С понедельника Dow Jones снизился на 0,2%, Nasdaq Composite - на 1,4%, S&P 500 - на 0,6%.

https://1prime.ru/20250328/indeksy-856191035.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, индексы