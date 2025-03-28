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Фондовые индексы Европы снизились после выхода данных по Британии и ФРГ
Фондовые индексы Европы снизились после выхода данных по Британии и ФРГ - 28.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снизились после выхода данных по Британии и ФРГ
Основные фондовые индексы Европы закрылись в пятницу в минусе после публикации британской и немецкой макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 28.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в пятницу в минусе после публикации британской и немецкой макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,08% - до 8 658,85 пункта, французский CAC 40 - на 0,93%, до 7 916,08 пункта, немецкий DAX - на 0,96%, до 22 461,52 пункта. ВВП Великобритании в четвертом квартале прошлого года, согласно окончательной оценке, вырос на 1,5% в годовом выражении, предварительные данные предполагали увеличение на 1,4%. В квартальном выражении британская экономика ожидаемо выросла на 0,1%. Кроме того, безработица в Германии неожиданно выросла в марте - до 6,3% с 6,2% месяцем ранее. А, как ранее сообщила исследовательская компания GfK, индекс доверия потребителей к экономике страны по состоянию на апрель вырос до минус 24,5 пункта с пересмотренного значения марта в минус 24,6 пункта, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне минус 23 пунктов. Неделю европейские индексы завершили без единой динамики: FTSE 100 вырос на 0,1%, CAC 40 снизился на 1,6%, DAX - на 1,9%.
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германия, европа, dax, рынки, индексы
Экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, DAX, Рынки, Индексы
Фондовые индексы Европы снизились после выхода данных по Британии и ФРГ
Фондовые индексы Европы снизились после выхода данных по Великобритании и Германии
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в пятницу в минусе после публикации британской и немецкой макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,08% - до 8 658,85 пункта, французский CAC 40 - на 0,93%, до 7 916,08 пункта, немецкий DAX - на 0,96%, до 22 461,52 пункта.
ВВП Великобритании в четвертом квартале прошлого года, согласно окончательной оценке, вырос на 1,5% в годовом выражении, предварительные данные предполагали увеличение на 1,4%. В квартальном выражении британская экономика ожидаемо выросла на 0,1%.
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Кроме того, безработица в Германии неожиданно выросла в марте - до 6,3% с 6,2% месяцем ранее. А, как ранее сообщила исследовательская компания GfK, индекс доверия потребителей к экономике страны по состоянию на апрель вырос до минус 24,5 пункта с пересмотренного значения марта в минус 24,6 пункта, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне минус 23 пунктов.
Неделю европейские индексы завершили без единой динамики: FTSE 100 вырос на 0,1%, CAC 40 снизился на 1,6%, DAX - на 1,9%.