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Индия приняла программу развития внутреннего производства электроники

Индия приняла программу развития внутреннего производства электроники - 28.03.2025, ПРАЙМ

Индия приняла программу развития внутреннего производства электроники

Кабинет министров Индии в пятницу принял программу развития внутреннего производства электронных компонентов на сумму около 2,6 миллиардов долларов США, которая | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T20:12+0300

2025-03-28T20:12+0300

2025-03-28T20:12+0300

экономика

индия

нарендра моди

электроника

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Кабинет министров Индии в пятницу принял программу развития внутреннего производства электронных компонентов на сумму около 2,6 миллиардов долларов США, которая призвана сделать Индию лидером в цепочке поставок электроники. "Кабинет министров под председательством премьер-министра Нарендры Моди сегодня одобрил программу производства электронных компонентов на сумму 22,9 тысяч крор рупий (около 2,68 миллиардов долларов США - ред.), чтобы сделать Индию лидером в цепочке поставок электроники", - говорится в заявлении на сайте правительства. Отмечается, что целью этой программы является создание экосистемы электронных компонентов путем привлечения крупных инвестиций в их производство, увеличения внутренней добавленной стоимости за счет развития мощностей. Ожидается, что программа поможет привлечь инвестиции в размере 6,9 миллиардов долларов США и создать рабочие места для более 91 тысячи человек.

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индия, нарендра моди, электроника