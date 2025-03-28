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Хуснуллин заявил о возможности расширения семейной ипотеки на вторичку

Хуснуллин заявил о возможности расширения семейной ипотеки на вторичку - 28.03.2025, ПРАЙМ

Хуснуллин заявил о возможности расширения семейной ипотеки на вторичку

Условия приобретения вторичного жилья с использованием семейной ипотеки в случае необходимости могут быть расширены, сообщил журналистам вице-премьер России... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T11:48+0300

2025-03-28T11:48+0300

2025-03-28T11:48+0300

экономика

марат хуснуллин

дом.рф

бизнес

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Условия приобретения вторичного жилья с использованием семейной ипотеки в случае необходимости могут быть расширены, сообщил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Сейчас мы посмотрим, как эта программа заработает, насколько она будет востребована, и дальше, если будет необходимость, будем предлагать ее расширять в более широком масштабе", - сказал он. Ранее российские власти приняли решение о расширении действия льготной программы семейной ипотеки на вторичное жилье. Новые условия начнут действовать с 1 апреля и будут распространяться на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов. Приобрести жилье можно будет в многоквартирном доме не старше 20 лет. Согласно списку, опубликованному госкомпанией "Дом.РФ", купить вторичку с использованием семейной ипотеки можно будет в 901 городе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

марат хуснуллин, дом.рф, бизнес