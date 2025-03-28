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Хуснуллин заявил о возможности расширения семейной ипотеки на вторичку - 28.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250328/ipoteka-856187945.html
Хуснуллин заявил о возможности расширения семейной ипотеки на вторичку
Хуснуллин заявил о возможности расширения семейной ипотеки на вторичку - 28.03.2025, ПРАЙМ
Хуснуллин заявил о возможности расширения семейной ипотеки на вторичку
Условия приобретения вторичного жилья с использованием семейной ипотеки в случае необходимости могут быть расширены, сообщил журналистам вице-премьер России... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T11:48+0300
2025-03-28T11:48+0300
экономика
марат хуснуллин
дом.рф
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Условия приобретения вторичного жилья с использованием семейной ипотеки в случае необходимости могут быть расширены, сообщил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Сейчас мы посмотрим, как эта программа заработает, насколько она будет востребована, и дальше, если будет необходимость, будем предлагать ее расширять в более широком масштабе", - сказал он. Ранее российские власти приняли решение о расширении действия льготной программы семейной ипотеки на вторичное жилье. Новые условия начнут действовать с 1 апреля и будут распространяться на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов. Приобрести жилье можно будет в многоквартирном доме не старше 20 лет. Согласно списку, опубликованному госкомпанией "Дом.РФ", купить вторичку с использованием семейной ипотеки можно будет в 901 городе.
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марат хуснуллин, дом.рф, бизнес
Экономика, Марат Хуснуллин, Дом.РФ, Бизнес
11:48 28.03.2025
 
Хуснуллин заявил о возможности расширения семейной ипотеки на вторичку

Хуснуллин: семейную ипотеку на вторичку при необходимости расширят

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Условия приобретения вторичного жилья с использованием семейной ипотеки в случае необходимости могут быть расширены, сообщил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Сейчас мы посмотрим, как эта программа заработает, насколько она будет востребована, и дальше, если будет необходимость, будем предлагать ее расширять в более широком масштабе", - сказал он.
Ранее российские власти приняли решение о расширении действия льготной программы семейной ипотеки на вторичное жилье. Новые условия начнут действовать с 1 апреля и будут распространяться на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов. Приобрести жилье можно будет в многоквартирном доме не старше 20 лет. Согласно списку, опубликованному госкомпанией "Дом.РФ", купить вторичку с использованием семейной ипотеки можно будет в 901 городе.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
ВТБ начал прием заявок на покупку вторичного жилья по "семейной" ипотеке
10:02
 
ЭкономикаМарат ХуснуллинДом.РФБизнес
 
 
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