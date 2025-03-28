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Банки в РФ в 2024 году аннулировали около 4,2 млрд рублей долгов по ипотеке - 28.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250328/ipoteka-856205324.html
Банки в РФ в 2024 году аннулировали около 4,2 млрд рублей долгов по ипотеке
Банки в РФ в 2024 году аннулировали около 4,2 млрд рублей долгов по ипотеке - 28.03.2025, ПРАЙМ
Банки в РФ в 2024 году аннулировали около 4,2 млрд рублей долгов по ипотеке
Российские банки в 2024 году аннулировали около 4,2 миллиарда рублей задолженности граждан по ипотечным кредитам и более 100 миллионов рублей возвращено,... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T19:56+0300
2025-03-28T19:56+0300
экономика
банки
россия
банк россии
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Российские банки в 2024 году аннулировали около 4,2 миллиарда рублей задолженности граждан по ипотечным кредитам и более 100 миллионов рублей возвращено, сообщается в годовом отчете Банка России. "Около 4,2 миллиарда рублей задолженности граждан по ипотечным кредитам аннулировано банками и более 100 миллионов рублей возвращено гражданам по результатам мониторинга соблюдения норм законодательства о конечности ипотечного долга. По результатам реактивного надзора возвращено порядка 0,4 миллиарда рублей", - говорится в отчете. По данным ЦБ, в 2024 году банки выдали 4,9 триллиона рублей ипотеки, что почти на 40% ниже результатов 2023 года (7,8 триллиона рублей). В феврале коллекторское агентство "Долговой консультант" сообщало, что объем просроченных ипотечных платежей в России увеличился за 2024 год на 57% - до 108 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/20250328/ipoteka-856187945.html
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банки, россия, банк россии
Экономика, Банки, РОССИЯ, Банк России
19:56 28.03.2025
 
Банки в РФ в 2024 году аннулировали около 4,2 млрд рублей долгов по ипотеке

ЦБ: hоссийские банки в 2024 году аннулировали около 4,2 млрд руб долгов по ипотеке

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Российские банки в 2024 году аннулировали около 4,2 миллиарда рублей задолженности граждан по ипотечным кредитам и более 100 миллионов рублей возвращено, сообщается в годовом отчете Банка России.
"Около 4,2 миллиарда рублей задолженности граждан по ипотечным кредитам аннулировано банками и более 100 миллионов рублей возвращено гражданам по результатам мониторинга соблюдения норм законодательства о конечности ипотечного долга. По результатам реактивного надзора возвращено порядка 0,4 миллиарда рублей", - говорится в отчете.
По данным ЦБ, в 2024 году банки выдали 4,9 триллиона рублей ипотеки, что почти на 40% ниже результатов 2023 года (7,8 триллиона рублей).
Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
Хуснуллин заявил о возможности расширения семейной ипотеки на вторичку
11:48
В феврале коллекторское агентство "Долговой консультант" сообщало, что объем просроченных ипотечных платежей в России увеличился за 2024 год на 57% - до 108 миллиардов рублей.
 
ЭкономикаБанкиРОССИЯБанк России
 
 
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