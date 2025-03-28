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Власти Испании пообещали выделить средства на восстановление Украины
Власти Испании пообещали выделить средства на восстановление Украины - 28.03.2025, ПРАЙМ
Власти Испании пообещали выделить средства на восстановление Украины
Правительство Испании обещает выделить 415 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Украины, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T17:25+0300
2025-03-28T17:25+0300
2025-03-28T17:30+0300
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МАДРИД, 28 мар - ПРАЙМ. Правительство Испании обещает выделить 415 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Украины, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе министерства иностранных дел королевства, опубликованном после встречи главы МИД страны Хосе Мануэля Альбареса с министром национального единства Украины Алексеем Чернышовым в Мадриде. "Испания также выделила (Киеву - ред.) 110 миллионов евро на гуманитарную помощь, подарила электрогенераторы, чтобы облегчить энергетический кризис... пообещала выделить 415 миллионов евро на восстановление Украины", - говорится в сообщении. Кроме того, в ведомстве напомнили, что Мадрид выделил 1 миллиард евро на военную помощь Украине в 2024 году.
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Политика, УКРАИНА, ИСПАНИЯ
Власти Испании пообещали выделить средства на восстановление Украины
Власти Испании обещают выделить 415 миллионов евро на восстановление Украины
МАДРИД, 28 мар - ПРАЙМ. Правительство Испании обещает выделить 415 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Украины, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе министерства иностранных дел королевства, опубликованном после встречи главы МИД страны Хосе Мануэля Альбареса с министром национального единства Украины Алексеем Чернышовым в Мадриде.
"Испания также выделила (Киеву - ред.) 110 миллионов евро на гуманитарную помощь, подарила электрогенераторы, чтобы облегчить энергетический кризис... пообещала выделить 415 миллионов евро на восстановление Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что Мадрид выделил 1 миллиард евро на военную помощь Украине в 2024 году.
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