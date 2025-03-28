https://1prime.ru/20250328/ispaniya-856200157.html

Власти Испании пообещали выделить средства на восстановление Украины

Власти Испании пообещали выделить средства на восстановление Украины - 28.03.2025, ПРАЙМ

Власти Испании пообещали выделить средства на восстановление Украины

Правительство Испании обещает выделить 415 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Украины, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T17:25+0300

2025-03-28T17:25+0300

2025-03-28T17:30+0300

политика

украина

испания

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg

МАДРИД, 28 мар - ПРАЙМ. Правительство Испании обещает выделить 415 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Украины, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе министерства иностранных дел королевства, опубликованном после встречи главы МИД страны Хосе Мануэля Альбареса с министром национального единства Украины Алексеем Чернышовым в Мадриде. "Испания также выделила (Киеву - ред.) 110 миллионов евро на гуманитарную помощь, подарила электрогенераторы, чтобы облегчить энергетический кризис... пообещала выделить 415 миллионов евро на восстановление Украины", - говорится в сообщении. Кроме того, в ведомстве напомнили, что Мадрид выделил 1 миллиард евро на военную помощь Украине в 2024 году.

https://1prime.ru/20250328/ukraina-856198388.html

украина

испания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, испания