Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Испании пообещали выделить средства на восстановление Украины - 28.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250328/ispaniya-856200157.html
Власти Испании пообещали выделить средства на восстановление Украины
Власти Испании пообещали выделить средства на восстановление Украины - 28.03.2025, ПРАЙМ
Власти Испании пообещали выделить средства на восстановление Украины
Правительство Испании обещает выделить 415 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Украины, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T17:25+0300
2025-03-28T17:30+0300
политика
украина
испания
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МАДРИД, 28 мар - ПРАЙМ. Правительство Испании обещает выделить 415 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Украины, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе министерства иностранных дел королевства, опубликованном после встречи главы МИД страны Хосе Мануэля Альбареса с министром национального единства Украины Алексеем Чернышовым в Мадриде. "Испания также выделила (Киеву - ред.) 110 миллионов евро на гуманитарную помощь, подарила электрогенераторы, чтобы облегчить энергетический кризис... пообещала выделить 415 миллионов евро на восстановление Украины", - говорится в сообщении. Кроме того, в ведомстве напомнили, что Мадрид выделил 1 миллиард евро на военную помощь Украине в 2024 году.
https://1prime.ru/20250328/ukraina-856198388.html
украина
испания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, испания
Политика, УКРАИНА, ИСПАНИЯ
17:25 28.03.2025 (обновлено: 17:30 28.03.2025)
 
Власти Испании пообещали выделить средства на восстановление Украины

Власти Испании обещают выделить 415 миллионов евро на восстановление Украины

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАДРИД, 28 мар - ПРАЙМ. Правительство Испании обещает выделить 415 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Украины, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе министерства иностранных дел королевства, опубликованном после встречи главы МИД страны Хосе Мануэля Альбареса с министром национального единства Украины Алексеем Чернышовым в Мадриде.
"Испания также выделила (Киеву - ред.) 110 миллионов евро на гуманитарную помощь, подарила электрогенераторы, чтобы облегчить энергетический кризис... пообещала выделить 415 миллионов евро на восстановление Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что Мадрид выделил 1 миллиард евро на военную помощь Украине в 2024 году.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
Нескрываемые разногласия. Пути США и Европы по Украине разошлись
16:29
 
ПолитикаУКРАИНАИСПАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала