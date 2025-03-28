https://1prime.ru/20250328/izhs-856181243.html

"Дом.РФ" рассказал о предпочтениях ипотечных заемщиков на ИЖС

"Дом.РФ" рассказал о предпочтениях ипотечных заемщиков на ИЖС - 28.03.2025, ПРАЙМ

"Дом.РФ" рассказал о предпочтениях ипотечных заемщиков на ИЖС

Банк "Дом.РФ" и риелторская компания "Этажи" описали портрет и предпочтения ипотечных заемщиков в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС): с... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T06:10+0300

2025-03-28T06:10+0300

2025-03-28T06:10+0300

финансы

банки

недвижимость

дом.рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856181243.jpg?1743131446

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" и риелторская компания "Этажи" описали портрет и предпочтения ипотечных заемщиков в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС): с начала года в половине случаев сделки заключали молодые люди от 21 до 30 лет, а самые популярные дома - площадью 80-120 квадратных метров, свидетельствуют результаты исследования, которое есть у РИА Новости. "Банк "Дом.РФ" проанализировал портрет ипотечного заемщика на ИЖС в 2025 году. Чаще всего сделки заключали молодые люди от 21 до 30 - каждый второй заемщик. Клиенты 41-50 лет оформили 45% кредитов на стройку, старше 50 лет – около 5%", - говорится в исследовании. "Средний возраст клиента, оформляющего кредит на стройку, в этом году составил 35 лет против 36 в прошлом году. Более половины заемщиков имеют одного ребенка (около 60%), практически каждый третий – с двумя детьми. Еще порядка 10% на момент оформления кредита не имеют детей", – приводится в исследовании комментарий заместителя председателя правления банка "Дом.РФ" Алексея Косякова. Руководитель центра загородной недвижимости компании "Этажи" Антон Сауков отметил, что сейчас наиболее популярные дома - площадью 80-120 квадратных метров, при этом больше половины из них одноэтажные. По оценкам экспертов риелторской компании, выбор материала для строительства дома во многом зависит от земельного участка. На землях, предназначенных для ИЖС, россияне предпочитают строить из камня, причем чем выше стоимость земли, тем больше доля таких домов в этой локации, отмечается в исследовании.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, недвижимость, дом.рф