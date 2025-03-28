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"Якутия" начнет выполнять рейсы из Владивостока в Китай

"Якутия" начнет выполнять рейсы из Владивостока в Китай - 28.03.2025, ПРАЙМ

"Якутия" начнет выполнять рейсы из Владивостока в Китай

Авиакомпания "Якутия" с июля начнет выполнять рейсы из Владивостока в китайские Бэйдайхэ и Яньтай, сообщает международный аэропорт Владивостока. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T06:07+0300

2025-03-28T06:07+0300

2025-03-28T06:07+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – ПРАЙМ. Авиакомпания "Якутия" с июля начнет выполнять рейсы из Владивостока в китайские Бэйдайхэ и Яньтай, сообщает международный аэропорт Владивостока. "С июля (из аэропорта Владивостока – ред.) начнут выполняться рейсы авиакомпании "Якутия" в Бэйдайхэ и Яньтай", - говорится в сообщении аэропорта. Отмечается, что также в летнем расписании, которое начнет действовать с 30 марта, предусмотрено расширение полетной программы по китайскому направлению. Уже 31 марта состоится открытие рейса авиакомпании Air China в пекинский аэропорт Шоуду, а с мая будут возобновлены рейсы авиакомпании China Southern в Яньцзи. Отмечается, что после открытия новых рейсов количество рейсов на китайском направлении увеличится до 50 в неделю. Также в летнем сезоне планируется увеличение до 3 раз в неделю частоты вылетов в Пхеньян авиакомпании Air Koryo, а также открытие в апреле чартерных рейсов авиакомпании АZUR air в популярный курортный город Нячанг (Вьетнам), отмечается в сообщении авиаузла.

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бизнес, владивосток, пхеньян, вьетнам, air china