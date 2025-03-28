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В ЮАР суд отказался признать песню Маска разжигающей ненависть - 28.03.2025, ПРАЙМ
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В ЮАР суд отказался признать песню Маска разжигающей ненависть
В ЮАР суд отказался признать песню Маска разжигающей ненависть - 28.03.2025, ПРАЙМ
В ЮАР суд отказался признать песню Маска разжигающей ненависть
Конституционный суд ЮАР отказался признавать песню о белых фермерах страны "Убей бура", скандирование которой критиковал американский предприниматель и уроженец | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T01:41+0300
2025-03-28T01:41+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Конституционный суд ЮАР отказался признавать песню о белых фермерах страны "Убей бура", скандирование которой критиковал американский предприниматель и уроженец ЮАР Илон Маск, разжигающей ненависть, сообщает портал News24. Ранее Маск заявил о существовании в ЮАР крупной парламентской партии, якобы призывающей к геноциду белого населения страны, сделав в соцсети X репост отрывка выступления лидера партии "Борцы за экономическую свободу" (БЭС) Юлиуса Малемы, где тот скандирует песню "Убей бура". "Конституционный суд в четверг отклонил ходатайство лоббистской группы говорящих на языке африкаанс граждан AfriForum о разрешении обжаловать предыдущие судебные решения, в которых говорилось, что скандирование лидером БЭС Юлиусом Малемой песни "Убей бура" не является разжиганием ненависти", - говорится в публикации. Глава выступившей истцом AfriForum Келли Крил отреагировал на судебное решение критикой, заявив на странице в соцсети X, что права человека больше не распространяются на этнических африканеров ЮАР. Портал отмечает, что в 2022 году Суд по вопросам равенства ЮАР постановил, что песня направлена против существовавшего в стране апартеида и ее исполнение не может считаться разжиганием ненависти, а текст нельзя толковать буквально - позже решение было поддержано Верховным апелляционным судом ЮАР в 2024 году. В январе президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать в общественных интересах. После этого Маск задал ему вопрос, почему в его стране действуют "расистские законы" о земельной собственности. Президент США Дональд Трамп позже издал указ о прекращении Вашингтоном всей федеральной помощи ЮАР, обвинив власти этой страны в конфискации земель и имущества фермеров. Маск в начале марта заявил, что он не темнокожий, поэтому спутниковый интернет Starlink его компании SpaceX не доступен в ЮАР. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что переговоры о работе спутниковой сети Starlink в ЮАР зашли в тупик.
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мировая экономика, юар, москва, сша, дональд трамп, конституционный суд, starlink, spacex
Экономика, Мировая экономика, ЮАР, МОСКВА, США, Дональд Трамп, Конституционный суд, Starlink, SpaceX
01:41 28.03.2025
 
В ЮАР суд отказался признать песню Маска разжигающей ненависть

News24: КС ЮАР отказался признать песню Маска о белых фермерах разжигающей ненависть

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Конституционный суд ЮАР отказался признавать песню о белых фермерах страны "Убей бура", скандирование которой критиковал американский предприниматель и уроженец ЮАР Илон Маск, разжигающей ненависть, сообщает портал News24.
Ранее Маск заявил о существовании в ЮАР крупной парламентской партии, якобы призывающей к геноциду белого населения страны, сделав в соцсети X репост отрывка выступления лидера партии "Борцы за экономическую свободу" (БЭС) Юлиуса Малемы, где тот скандирует песню "Убей бура".
"Конституционный суд в четверг отклонил ходатайство лоббистской группы говорящих на языке африкаанс граждан AfriForum о разрешении обжаловать предыдущие судебные решения, в которых говорилось, что скандирование лидером БЭС Юлиусом Малемой песни "Убей бура" не является разжиганием ненависти", - говорится в публикации.
Глава выступившей истцом AfriForum Келли Крил отреагировал на судебное решение критикой, заявив на странице в соцсети X, что права человека больше не распространяются на этнических африканеров ЮАР.
Портал отмечает, что в 2022 году Суд по вопросам равенства ЮАР постановил, что песня направлена против существовавшего в стране апартеида и ее исполнение не может считаться разжиганием ненависти, а текст нельзя толковать буквально - позже решение было поддержано Верховным апелляционным судом ЮАР в 2024 году.
В январе президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать в общественных интересах. После этого Маск задал ему вопрос, почему в его стране действуют "расистские законы" о земельной собственности. Президент США Дональд Трамп позже издал указ о прекращении Вашингтоном всей федеральной помощи ЮАР, обвинив власти этой страны в конфискации земель и имущества фермеров.
Маск в начале марта заявил, что он не темнокожий, поэтому спутниковый интернет Starlink его компании SpaceX не доступен в ЮАР. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что переговоры о работе спутниковой сети Starlink в ЮАР зашли в тупик.
 
ЭкономикаМировая экономикаЮАРМОСКВАСШАДональд ТрампКонституционный судStarlinkSpaceX
 
 
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