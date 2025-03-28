https://1prime.ru/20250328/kanada-856209139.html

Премьер Канады не ждет договоренности по импорту до выборов

Премьер Канады не ждет договоренности по импорту до выборов - 28.03.2025, ПРАЙМ

Премьер Канады не ждет договоренности по импорту до выборов

Нынешний премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что не рассчитывает на договоренность по импорту с США до выборов. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T23:33+0300

2025-03-28T23:33+0300

2025-03-28T23:33+0300

экономика

дональд трамп

марк карни

канада

сша

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855737049_0:105:2016:1239_1920x0_80_0_0_94b3f9d4e76ef64f5ef8a5f8216b52d4.jpg

ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Нынешний премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что не рассчитывает на договоренность по импорту с США до выборов. В пятницу состоялся телефонный разговор Карни и президента США Дональда Трампа, который заявил, что не отказывается от намерения ввести "ответные пошлины" на иностранные товары. Внеочередные парламентские выборы, по результатам которых Карни должен подтвердить свое назначение, пройдут в Канаде в конце апреля. Трамп заявил, что встретится с канадским премьером после голосования. "У нас была продуктивная дискуссия, достигнут прогресс. Это начало переговоров. У нас будет всеобъемлющее обсуждение после выборов, но это начало переговоров. Мы посмотрим, что США сделают 2 апреля, вопрос пошлин открыт", - сказал Карни журналистам в первом комментарии после разговора. Ранее он обещал дать отпор США в случае дальнейших угроз. Трамп призывал канадцев поддержать вхождение в Штаты.

https://1prime.ru/20250313/tramp-855768975.html

канада

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, марк карни, канада, сша, мировая экономика