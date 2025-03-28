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Премьер Канады не ждет договоренности по импорту до выборов
Премьер Канады не ждет договоренности по импорту до выборов - 28.03.2025, ПРАЙМ
Премьер Канады не ждет договоренности по импорту до выборов
Нынешний премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что не рассчитывает на договоренность по импорту с США до выборов. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T23:33+0300
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ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Нынешний премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что не рассчитывает на договоренность по импорту с США до выборов. В пятницу состоялся телефонный разговор Карни и президента США Дональда Трампа, который заявил, что не отказывается от намерения ввести "ответные пошлины" на иностранные товары. Внеочередные парламентские выборы, по результатам которых Карни должен подтвердить свое назначение, пройдут в Канаде в конце апреля. Трамп заявил, что встретится с канадским премьером после голосования. "У нас была продуктивная дискуссия, достигнут прогресс. Это начало переговоров. У нас будет всеобъемлющее обсуждение после выборов, но это начало переговоров. Мы посмотрим, что США сделают 2 апреля, вопрос пошлин открыт", - сказал Карни журналистам в первом комментарии после разговора. Ранее он обещал дать отпор США в случае дальнейших угроз. Трамп призывал канадцев поддержать вхождение в Штаты.
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дональд трамп, марк карни, канада, сша, мировая экономика
Экономика, Дональд Трамп, Марк Карни, КАНАДА, США, Мировая экономика
Премьер Канады не ждет договоренности по импорту до выборов
Премьер Канады сообщил, что не ждет договоренности по импорту до выборов
ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Нынешний премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что не рассчитывает на договоренность по импорту с США до выборов.
В пятницу состоялся телефонный разговор Карни и президента США Дональда Трампа, который заявил, что не отказывается от намерения ввести "ответные пошлины" на иностранные товары. Внеочередные парламентские выборы, по результатам которых Карни должен подтвердить свое назначение, пройдут в Канаде в конце апреля. Трамп заявил, что встретится с канадским премьером после голосования.
"У нас была продуктивная дискуссия, достигнут прогресс. Это начало переговоров. У нас будет всеобъемлющее обсуждение после выборов, но это начало переговоров. Мы посмотрим, что США сделают 2 апреля, вопрос пошлин открыт", - сказал Карни журналистам в первом комментарии после разговора.
Ранее он обещал дать отпор США в случае дальнейших угроз. Трамп призывал канадцев поддержать вхождение в Штаты.
США не нужны никакие из экспортных товаров и услуг Канады, заявил Трамп