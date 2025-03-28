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Премьер Канады не ждет договоренности по импорту до выборов - 28.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250328/kanada-856209139.html
Премьер Канады не ждет договоренности по импорту до выборов
Премьер Канады не ждет договоренности по импорту до выборов - 28.03.2025, ПРАЙМ
Премьер Канады не ждет договоренности по импорту до выборов
Нынешний премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что не рассчитывает на договоренность по импорту с США до выборов. | 28.03.2025, ПРАЙМ
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экономика
дональд трамп
марк карни
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ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Нынешний премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что не рассчитывает на договоренность по импорту с США до выборов. В пятницу состоялся телефонный разговор Карни и президента США Дональда Трампа, который заявил, что не отказывается от намерения ввести "ответные пошлины" на иностранные товары. Внеочередные парламентские выборы, по результатам которых Карни должен подтвердить свое назначение, пройдут в Канаде в конце апреля. Трамп заявил, что встретится с канадским премьером после голосования. "У нас была продуктивная дискуссия, достигнут прогресс. Это начало переговоров. У нас будет всеобъемлющее обсуждение после выборов, но это начало переговоров. Мы посмотрим, что США сделают 2 апреля, вопрос пошлин открыт", - сказал Карни журналистам в первом комментарии после разговора. Ранее он обещал дать отпор США в случае дальнейших угроз. Трамп призывал канадцев поддержать вхождение в Штаты.
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дональд трамп, марк карни, канада, сша, мировая экономика
Экономика, Дональд Трамп, Марк Карни, КАНАДА, США, Мировая экономика
23:33 28.03.2025
 
Премьер Канады не ждет договоренности по импорту до выборов

Премьер Канады сообщил, что не ждет договоренности по импорту до выборов

© Фото : Official social media page of Mark Carney24-й премьер-министр Канады Марк Карни
24-й премьер-министр Канады Марк Карни - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© Фото : Official social media page of Mark Carney
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ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Нынешний премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что не рассчитывает на договоренность по импорту с США до выборов.
В пятницу состоялся телефонный разговор Карни и президента США Дональда Трампа, который заявил, что не отказывается от намерения ввести "ответные пошлины" на иностранные товары. Внеочередные парламентские выборы, по результатам которых Карни должен подтвердить свое назначение, пройдут в Канаде в конце апреля. Трамп заявил, что встретится с канадским премьером после голосования.
"У нас была продуктивная дискуссия, достигнут прогресс. Это начало переговоров. У нас будет всеобъемлющее обсуждение после выборов, но это начало переговоров. Мы посмотрим, что США сделают 2 апреля, вопрос пошлин открыт", - сказал Карни журналистам в первом комментарии после разговора.
Ранее он обещал дать отпор США в случае дальнейших угроз. Трамп призывал канадцев поддержать вхождение в Штаты.
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ЭкономикаДональд ТрампМарк КарниКАНАДАСШАМировая экономика
 
 
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