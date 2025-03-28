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Россияне в 2024 году с карт снимали относительно мало средств

Россияне в 2024 году с карт снимали относительно мало средств - 28.03.2025, ПРАЙМ

Россияне в 2024 году с карт снимали относительно мало средств

Снятие наличных с банковских карт в 2024 году было на относительно низком уровне: в общем количестве и объеме операций с картами на них приходилось 2,4% и 22,3% | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T20:14+0300

2025-03-28T20:14+0300

2025-03-28T20:14+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Снятие наличных с банковских карт в 2024 году было на относительно низком уровне: в общем количестве и объеме операций с картами на них приходилось 2,4% и 22,3% соответственно, отмечается в годовом отчете Банка России за 2024 год. "В структуре безналичных карточных операций основную долю занимали оплата товаров и услуг (84,8% по количеству и 36,2% по объему) и переводы между держателями карт (11,9 и 38,2%). Снятие наличных денег с использованием платежных карт оставалось на относительно низком уровне. В общем количестве и объеме операций с картами на них приходилось 2,4 и 22,3% соответственно", - сообщает ЦБ. "Почти 80% операций по оплате товаров и услуг картами совершалось с использованием бесконтактных технологий. Удельный вес этих операций в стоимостном объеме превысил 58%, в том числе благодаря популярности у россиян платежного приложения Mir Pay (на 01.01.2025 оно было доступно клиентам 178 кредитных организаций)", - добавляется там же. Использование карт для оплаты покупок замедлилось. С выходом на рынок альтернативных способов оплаты предпочтения пользователей стали меняться. В 2024 году темп прироста платежей картами за товары и услуги по сравнению с предыдущим годом снизился в 2,6 раза по количеству (до 4,9%) и в 1,8 раза по объему (до 8,9%), обращает внимание ЦБ. "Система быстрых платежей (СБП) в последние годы стала очень популярным сервисом. Граждане все еще чаще оплачивали покупки картами, но быстрый рост покупок через СБП (по сравнению с 2023 годом в 2,2 раза как по количеству, так и по объему) свидетельствовал об активной диверсификации платежных инструментов, выбираемых потребителем", - сообщает регулятор. "В 2024 году показатели переводов между физическими лицами через СБП практически сравнялись с аналогичными показателями переводов с карты на карту (9,5 миллиарда на сумму 61,7 триллиона рублей и 9,1 миллиарда на сумму 64,2 триллиона рублей соответственно)", - добавляется там же.

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