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Россияне стали чаще покупать один вид консервов
Россияне стали чаще покупать один вид консервов - 28.03.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще покупать один вид консервов
Согласно отчету аналитиков Nielsen, в России с марта 2024 года по февраль 2025 года продажи мясных консервов выросли на 18,5%, передает издание "Коммерсант". | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T11:39+0300
2025-03-28T11:39+0300
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экономика
россия
продукты
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Согласно отчету аналитиков Nielsen, в России с марта 2024 года по февраль 2025 года продажи мясных консервов выросли на 18,5%, передает издание "Коммерсант".Согласно изданию, в 2024 году было произведено 913,3 млн банок консервов, что на 4,5% больше, чем годом ранее, а их стоимость выросла на 6,55%. Рост интереса к мясным консервам связан с появлением более премиальных вариантов, таких как индейка, баранина, утка, а также готовых блюд и паштетов.Одновременно с ростом продаж выросли и цены: мясные консервы подорожали на 6,55%, рыбные — на 11,12%, подчеркнули в издании.
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россия, продукты
Экономика, РОССИЯ, продукты
Россияне стали чаще покупать один вид консервов
Ъ: в России резко выросли продажи мясных консервов
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ.
Согласно отчету аналитиков Nielsen, в России с марта 2024 года по февраль 2025 года продажи мясных консервов выросли на 18,5%, передает
издание "Коммерсант".
Согласно изданию, в 2024 году было произведено 913,3 млн банок консервов, что на 4,5% больше, чем годом ранее, а их стоимость выросла на 6,55%. Рост интереса к мясным консервам связан с появлением более премиальных вариантов, таких как индейка, баранина, утка, а также готовых блюд и паштетов.
Одновременно с ростом продаж выросли и цены: мясные консервы подорожали на 6,55%, рыбные — на 11,12%, подчеркнули в издании.
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