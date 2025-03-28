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Россияне стали чаще покупать один вид консервов

Россияне стали чаще покупать один вид консервов - 28.03.2025, ПРАЙМ

Россияне стали чаще покупать один вид консервов

Согласно отчету аналитиков Nielsen, в России с марта 2024 года по февраль 2025 года продажи мясных консервов выросли на 18,5%, передает издание "Коммерсант". | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T11:39+0300

2025-03-28T11:39+0300

2025-03-28T11:39+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Согласно отчету аналитиков Nielsen, в России с марта 2024 года по февраль 2025 года продажи мясных консервов выросли на 18,5%, передает издание "Коммерсант".Согласно изданию, в 2024 году было произведено 913,3 млн банок консервов, что на 4,5% больше, чем годом ранее, а их стоимость выросла на 6,55%. Рост интереса к мясным консервам связан с появлением более премиальных вариантов, таких как индейка, баранина, утка, а также готовых блюд и паштетов.Одновременно с ростом продаж выросли и цены: мясные консервы подорожали на 6,55%, рыбные — на 11,12%, подчеркнули в издании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, продукты