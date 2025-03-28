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FT узнала об исключении контроля США над АЭС Украины из проекта соглашения

FT узнала об исключении контроля США над АЭС Украины из проекта соглашения - 28.03.2025, ПРАЙМ

FT узнала об исключении контроля США над АЭС Украины из проекта соглашения

Переход АЭС Украины под контроль США не упоминается в новом проекте соглашения по украинским ископаемым, предложенном Вашингтоном, эту тему намеренно исключили... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T09:25+0300

2025-03-28T09:25+0300

2025-03-28T09:26+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Переход АЭС Украины под контроль США не упоминается в новом проекте соглашения по украинским ископаемым, предложенном Вашингтоном, эту тему намеренно исключили из документа, сообщает газета Financial Times. Ранее Владимир Зеленский обвинил США в изменении условий соглашения по украинским ископаемым. Он заявил, что США вместо рамочного соглашения предлагают сразу полное соглашение, которое "требует детального изучения". До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. "Сделка не включает положения о владении Штатами украинской инфраструктурой в области ядерной энергетики", - говорится в публикации. По данным источника, ядерный вопрос поднимался в ходе предыдущих дискуссий Вашингтона и Киева, но его намеренно исключили из этой версии соглашения. Впрочем, украинские чиновники все еще опасаются, что будущие переговоры могут затронуть тему ядерных активов. По информации другого собеседника издания, украинская сторона готовит контрпредложение для американских коллег.

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