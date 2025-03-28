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В Крыму назвали оскорбление Зеленского "наркотическим бредом"

В Крыму назвали оскорбление Зеленского "наркотическим бредом" - 28.03.2025, ПРАЙМ

В Крыму назвали оскорбление Зеленского "наркотическим бредом"

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя Общественной палаты республики Роман Чегринец назвал "наркотическим бредом"... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T02:00+0300

2025-03-28T02:00+0300

2025-03-28T02:00+0300

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – ПРАЙМ. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя Общественной палаты республики Роман Чегринец назвал "наркотическим бредом" оскорбление Владимира Зеленского в адрес россиян. Ранее Зеленский назвал россиян динозаврами, которые "хотят съесть" украинцев, и отказался от диалога с президентом России Владимиром Путиным. "Зеленский продолжает нести наркотический бред. С такими отщепенцами, как Зеленский, разговаривать никто и не собирается. Он словно ручная зверушка, которая выполнит любую команду своего западного хозяина", - сказал Чегринец РИА Новости. По его словам, Зеленский – это худшие, что могло быть в истории украинского народа. "Это катастрофа. Зеленский уничтожил лучшую демографическую часть украинского народа. Зеленский – это главный враг Украины", - сказал Чегринец.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, владимир зеленский, владимир путин