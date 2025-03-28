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В Крыму назвали оскорбление Зеленского "наркотическим бредом" - 28.03.2025, ПРАЙМ
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В Крыму назвали оскорбление Зеленского "наркотическим бредом"
В Крыму назвали оскорбление Зеленского "наркотическим бредом" - 28.03.2025, ПРАЙМ
В Крыму назвали оскорбление Зеленского "наркотическим бредом"
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя Общественной палаты республики Роман Чегринец назвал "наркотическим бредом"... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T02:00+0300
2025-03-28T02:00+0300
общество
экономика
россия
владимир зеленский
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – ПРАЙМ. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя Общественной палаты республики Роман Чегринец назвал "наркотическим бредом" оскорбление Владимира Зеленского в адрес россиян. Ранее Зеленский назвал россиян динозаврами, которые "хотят съесть" украинцев, и отказался от диалога с президентом России Владимиром Путиным. "Зеленский продолжает нести наркотический бред. С такими отщепенцами, как Зеленский, разговаривать никто и не собирается. Он словно ручная зверушка, которая выполнит любую команду своего западного хозяина", - сказал Чегринец РИА Новости. По его словам, Зеленский – это худшие, что могло быть в истории украинского народа. "Это катастрофа. Зеленский уничтожил лучшую демографическую часть украинского народа. Зеленский – это главный враг Украины", - сказал Чегринец.
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192
40
192
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общество , россия, владимир зеленский, владимир путин
Общество , Экономика, РОССИЯ, Владимир Зеленский, Владимир Путин
02:00 28.03.2025
 
В Крыму назвали оскорбление Зеленского "наркотическим бредом"

Член ОП Крыма Чегринец назвал оскорбление Зеленского в адрес россиян наркотическим бредом

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – ПРАЙМ. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя Общественной палаты республики Роман Чегринец назвал "наркотическим бредом" оскорбление Владимира Зеленского в адрес россиян.
Ранее Зеленский назвал россиян динозаврами, которые "хотят съесть" украинцев, и отказался от диалога с президентом России Владимиром Путиным.
"Зеленский продолжает нести наркотический бред. С такими отщепенцами, как Зеленский, разговаривать никто и не собирается. Он словно ручная зверушка, которая выполнит любую команду своего западного хозяина", - сказал Чегринец РИА Новости.
По его словам, Зеленский – это худшие, что могло быть в истории украинского народа.
"Это катастрофа. Зеленский уничтожил лучшую демографическую часть украинского народа. Зеленский – это главный враг Украины", - сказал Чегринец.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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