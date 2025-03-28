https://1prime.ru/20250328/kuba-856208268.html
Чернышенко: важно быстро запустить российские инвестпроекты на Кубе
Чернышенко: важно быстро запустить российские инвестпроекты на Кубе - 28.03.2025, ПРАЙМ
Чернышенко: важно быстро запустить российские инвестпроекты на Кубе
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Кубы Эстебаном Ласо... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T21:23+0300
2025-03-28T21:23+0300
2025-03-28T21:23+0300
экономика
куба
россия
дмитрий чернышенко
https://cdnn.1prime.ru/img/82703/08/827030829_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c8bf4fb72f5ef1bf2cf3a6eb8408d07e.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом заявил о важности скорейшего запуска российских инвестпроектов на Кубе, сообщила пресс-служба правительства РФ. "Дмитрий Чернышенко обратился к Эстебану Ласо Эрнандесу с просьбой оказать содействие в скорейшем запуске российских инвестпроектов на Кубе", - говорится в сообщении. "Куба популярна среди наших граждан, на это в том числе влияет запуск карты "Мир" и возобновление прямых рейсов авиакомпании "Россия". Расширяется круг потенциальных российских инвесторов, готовых к освоению перспективных ниш кубинского рынка. Вместе мы преодолеваем санкционные барьеры, укрепляя международную стабильность и многополярный мир", - заявил Чернышенко. Отмечается, что в начале апреля в Гаване должно состояться 22-е заседание межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сопредседателями которой являются Чернышенко и заместитель Председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисас. Вице-премьер также пригласил руководство и бизнес Кубы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме и международном туристическом форуме "Путешествуй!", который пройдет в Москве. Как уточнили в правительстве, Россия занимает второе место по объемам туристического потока на Кубу, а количество поездок кубинских граждан в РФ увеличилось до 21,5 тысячи человек.
https://1prime.ru/20250328/medvedev-856196933.html
куба
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82703/08/827030829_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_a1155bac9290dcda5ce598ebe8bf025d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, россия, дмитрий чернышенко
Экономика, КУБА, РОССИЯ, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко: важно быстро запустить российские инвестпроекты на Кубе
Чернышенко заявил о важности скорейшего запуска российских инвестпроектов на Кубе
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом заявил о важности скорейшего запуска российских инвестпроектов на Кубе, сообщила пресс-служба правительства РФ.
"Дмитрий Чернышенко обратился к Эстебану Ласо Эрнандесу с просьбой оказать содействие в скорейшем запуске российских инвестпроектов на Кубе", - говорится в сообщении.
"Куба популярна среди наших граждан, на это в том числе влияет запуск карты "Мир" и возобновление прямых рейсов авиакомпании "Россия". Расширяется круг потенциальных российских инвесторов, готовых к освоению перспективных ниш кубинского рынка. Вместе мы преодолеваем санкционные барьеры, укрепляя международную стабильность и многополярный мир", - заявил Чернышенко.
Медведев оценил отношения России и Кубы
Отмечается, что в начале апреля в Гаване должно состояться 22-е заседание межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сопредседателями которой являются Чернышенко и заместитель Председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисас.
Вице-премьер также пригласил руководство и бизнес Кубы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме и международном туристическом форуме "Путешествуй!", который пройдет в Москве.
Как уточнили в правительстве, Россия занимает второе место по объемам туристического потока на Кубу, а количество поездок кубинских граждан в РФ увеличилось до 21,5 тысячи человек.