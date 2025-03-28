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Чернышенко: важно быстро запустить российские инвестпроекты на Кубе - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Чернышенко: важно быстро запустить российские инвестпроекты на Кубе
Чернышенко: важно быстро запустить российские инвестпроекты на Кубе - 28.03.2025, ПРАЙМ
Чернышенко: важно быстро запустить российские инвестпроекты на Кубе
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Кубы Эстебаном Ласо... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T21:23+0300
2025-03-28T21:23+0300
экономика
куба
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом заявил о важности скорейшего запуска российских инвестпроектов на Кубе, сообщила пресс-служба правительства РФ. "Дмитрий Чернышенко обратился к Эстебану Ласо Эрнандесу с просьбой оказать содействие в скорейшем запуске российских инвестпроектов на Кубе", - говорится в сообщении. "Куба популярна среди наших граждан, на это в том числе влияет запуск карты "Мир" и возобновление прямых рейсов авиакомпании "Россия". Расширяется круг потенциальных российских инвесторов, готовых к освоению перспективных ниш кубинского рынка. Вместе мы преодолеваем санкционные барьеры, укрепляя международную стабильность и многополярный мир", - заявил Чернышенко. Отмечается, что в начале апреля в Гаване должно состояться 22-е заседание межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сопредседателями которой являются Чернышенко и заместитель Председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисас. Вице-премьер также пригласил руководство и бизнес Кубы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме и международном туристическом форуме "Путешествуй!", который пройдет в Москве. Как уточнили в правительстве, Россия занимает второе место по объемам туристического потока на Кубу, а количество поездок кубинских граждан в РФ увеличилось до 21,5 тысячи человек.
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куба, россия, дмитрий чернышенко
Экономика, КУБА, РОССИЯ, Дмитрий Чернышенко
21:23 28.03.2025
 
Чернышенко: важно быстро запустить российские инвестпроекты на Кубе

Чернышенко заявил о важности скорейшего запуска российских инвестпроектов на Кубе

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк%Города мира. Гавана
%Города мира. Гавана - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом заявил о важности скорейшего запуска российских инвестпроектов на Кубе, сообщила пресс-служба правительства РФ.
"Дмитрий Чернышенко обратился к Эстебану Ласо Эрнандесу с просьбой оказать содействие в скорейшем запуске российских инвестпроектов на Кубе", - говорится в сообщении.
"Куба популярна среди наших граждан, на это в том числе влияет запуск карты "Мир" и возобновление прямых рейсов авиакомпании "Россия". Расширяется круг потенциальных российских инвесторов, готовых к освоению перспективных ниш кубинского рынка. Вместе мы преодолеваем санкционные барьеры, укрепляя международную стабильность и многополярный мир", - заявил Чернышенко.
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Отмечается, что в начале апреля в Гаване должно состояться 22-е заседание межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сопредседателями которой являются Чернышенко и заместитель Председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисас.
Вице-премьер также пригласил руководство и бизнес Кубы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме и международном туристическом форуме "Путешествуй!", который пройдет в Москве.
Как уточнили в правительстве, Россия занимает второе место по объемам туристического потока на Кубу, а количество поездок кубинских граждан в РФ увеличилось до 21,5 тысячи человек.
 
ЭкономикаКУБАРОССИЯДмитрий Чернышенко
 
 
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