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ФАС оценила снижение цен на четыре жизненно необходимых лекарства

ФАС оценила снижение цен на четыре жизненно необходимых лекарства - 28.03.2025, ПРАЙМ

ФАС оценила снижение цен на четыре жизненно необходимых лекарства

Цены на четыре жизненно необходимых лекарств, в том числе для лечения заболеваний дыхательных путей, лимфомы, рака молочной железы, тахикардии и артериальной... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T13:02+0300

2025-03-28T13:02+0300

2025-03-28T13:02+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Цены на четыре жизненно необходимых лекарств, в том числе для лечения заболеваний дыхательных путей, лимфомы, рака молочной железы, тахикардии и артериальной гипертензии, снижены в России в среднем на 25% от средней стоимости их реализации в прошлом году, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. "Референтные (оригинальные) лекарственные препараты с МНН "Алпелисиб", "Занубрутиниб", "Беклометазон+Гликопиррония бромид+Формотерол" и воспроизведенный препарат с МНН "Эсмолол" были включены в перечень ЖНВЛП в 2025 году. ФАС России провела экономический анализ цен производителей на указанные препараты, в результате чего они были снижены в среднем на 25% от средней стоимости их реализации в 2024 году и в среднем на 37% от минимальных цен в референтных для России странах", - говорится в сообщении. Отмечается, что цена противоопухолевого препарата "Пикрэй" (МНН "Алпелисиб") для лечения гормонозависимого рака молочной железы снижена в полтора раза от минимальной цены в референтных для России странах и на 16% от средней стоимости реализации в прошлом году. Цена противоопухолевого лекарственного препарата "Брукинза" (МНН "Занубрутиниб") снижены на 31% и 7% соответственно. В свою очередь стоимость препарата "Тримбоу" (МНН "Беклометазон+Гликопиррония бромид+Формотерол"), который применяется при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и для лечения бронхиальной астмы, снижена на 28%. А цены на отечественный дженерик "Бревикард" (МНН "Эсмолол"), который показан при суправентрикулярных тахикардиях и для коррекции тахикардии и артериальной гипертензии, снижены относительно минимальной цены на оригинальный препарат "Бревиблок" в референтных для России странах на 20% и в среднем на 37% от средней стоимости его реализации в прошлом году. Там добавили, что соответствующие препараты должны предоставляться гражданам бесплатно в медицинских организациях.

https://1prime.ru/20250315/lekarstva-855814551.html

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россия, фас рф, лекарства