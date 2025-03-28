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LG Electronics провела пробный перезапуск завода в России - 28.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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LG Electronics провела пробный перезапуск завода в России
LG Electronics провела пробный перезапуск завода в России - 28.03.2025, ПРАЙМ
LG Electronics провела пробный перезапуск завода в России
LG Electronics провела пробный перезапуск завода в России и внимательно следит за ситуацией с переговорами по Украине, но вопрос о дальнейшей работе российского | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T11:54+0300
2025-03-28T11:54+0300
экономика
бизнес
южная корея
lg electronics
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СЕУЛ, 28 мар - ПРАЙМ. LG Electronics провела пробный перезапуск завода в России и внимательно следит за ситуацией с переговорами по Украине, но вопрос о дальнейшей работе российского филиала не является исключительно решением компании, а будет зависеть от межправительственных договоренностей, заявили РИА Новости в компании. Там подтвердили, что LG Electronics частично возобновила работу на своем заводе по производству электронных приборов в Москве. "Ситуация российского филиала LG Electronics заключается в том, что, в отличие от Hyundai, вопроса о продаже филиала и других подобных вопросов не возникало. После начала конфликта производство было приостановлено, однако когда появились признаки возможного прекращения конфликта, в компании начали беспокоиться о коррозии оборудования на местных объектах, поэтому было принято решение провести пробный перезапуск", - пояснил представитель компании. Он подтвердил, что этот шаг направлен на предотвращение "износа производственных мощностей", которые простаивали с начала украинского конфликта. До этого завод производил стиральные машины и холодильники. По словам представителя компании, в ходе перезапуска для производства используются материалы, уже имеющиеся на заводе. Ранее генеральный директор LG Electronics Чо Чжу Ван на встрече с журналистами в Сеуле заявил, что компания по-прежнему "проявляет осторожность, поскольку конфликт еще не закончился", но добавил, что LG внимательно следит за ситуацией и сможет возобновить работу, когда санкции против РФ будут сняты. В компании пояснили РИА Новости, что вопрос о дальнейшей работе российского филиала "не является исключительно решением компании", поскольку здесь также важны межправительственные договоренности и то, какие решения примет правительство Южной Кореи. "Поэтому мы внимательно следим за ситуацией", - заверил представитель LG. Ранее в пятницу посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев заявил в интервью агентству Newsis, что путь к восстановлению отношений Москвы и Сеула лежит через снятие санкций против РФ.
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бизнес, южная корея, lg electronics
Экономика, Бизнес, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, LG Electronics
11:54 28.03.2025
 
LG Electronics провела пробный перезапуск завода в России

Корейская LG Electronics провела пробный перезапуск завода в России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтенд компании LG на международном автомобильном салоне во Франкфурте
Стенд компании LG на международном автомобильном салоне во Франкфурте - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СЕУЛ, 28 мар - ПРАЙМ. LG Electronics провела пробный перезапуск завода в России и внимательно следит за ситуацией с переговорами по Украине, но вопрос о дальнейшей работе российского филиала не является исключительно решением компании, а будет зависеть от межправительственных договоренностей, заявили РИА Новости в компании.
Там подтвердили, что LG Electronics частично возобновила работу на своем заводе по производству электронных приборов в Москве.
"Ситуация российского филиала LG Electronics заключается в том, что, в отличие от Hyundai, вопроса о продаже филиала и других подобных вопросов не возникало. После начала конфликта производство было приостановлено, однако когда появились признаки возможного прекращения конфликта, в компании начали беспокоиться о коррозии оборудования на местных объектах, поэтому было принято решение провести пробный перезапуск", - пояснил представитель компании.
Он подтвердил, что этот шаг направлен на предотвращение "износа производственных мощностей", которые простаивали с начала украинского конфликта. До этого завод производил стиральные машины и холодильники. По словам представителя компании, в ходе перезапуска для производства используются материалы, уже имеющиеся на заводе.
Ранее генеральный директор LG Electronics Чо Чжу Ван на встрече с журналистами в Сеуле заявил, что компания по-прежнему "проявляет осторожность, поскольку конфликт еще не закончился", но добавил, что LG внимательно следит за ситуацией и сможет возобновить работу, когда санкции против РФ будут сняты.
В компании пояснили РИА Новости, что вопрос о дальнейшей работе российского филиала "не является исключительно решением компании", поскольку здесь также важны межправительственные договоренности и то, какие решения примет правительство Южной Кореи.
"Поэтому мы внимательно следим за ситуацией", - заверил представитель LG.
Ранее в пятницу посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев заявил в интервью агентству Newsis, что путь к восстановлению отношений Москвы и Сеула лежит через снятие санкций против РФ.
Документы - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
Крупные корейские компании хотят вернуться в Россию, пишут СМИ
09:31
 
ЭкономикаБизнесЮЖНАЯ КОРЕЯLG Electronics
 
 
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