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Маск заявил, что украинский кризис завершится договоренностью о мире - 28.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Маск заявил, что украинский кризис завершится договоренностью о мире
Маск заявил, что украинский кризис завершится договоренностью о мире - 28.03.2025, ПРАЙМ
Маск заявил, что украинский кризис завершится договоренностью о мире
Миллиардер Илон Маск убежден, что украинский кризис завершится договоренностью о мире. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T02:30+0300
2025-03-28T02:30+0300
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ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Миллиардер Илон Маск убежден, что украинский кризис завершится договоренностью о мире. "Думаю, будет договоренность о мире. Люди, которые не хотят договариваться с Россией, не предлагают ничего взамен", - сказал Маск в интервью Fox News. Маск убежден, что усилия президента США Дональда Трампа будут иметь плоды. "План президента - единственное, что сработает", - сказал миллиардер. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
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мировая экономика, сша, украина, рф, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, fox news, минобороны рф
Экономика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, РФ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Fox News, Минобороны РФ
02:30 28.03.2025
 
Маск заявил, что украинский кризис завершится договоренностью о мире

Маск: украинский кризис завершится договоренностью о мире

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ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Миллиардер Илон Маск убежден, что украинский кризис завершится договоренностью о мире.
"Думаю, будет договоренность о мире. Люди, которые не хотят договариваться с Россией, не предлагают ничего взамен", - сказал Маск в интервью Fox News.
Маск убежден, что усилия президента США Дональда Трампа будут иметь плоды. "План президента - единственное, что сработает", - сказал миллиардер.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАУКРАИНАРФДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийFox NewsМинобороны РФ
 
 
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