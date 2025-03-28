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Маск заявил, что украинский кризис завершится договоренностью о мире
Маск заявил, что украинский кризис завершится договоренностью о мире - 28.03.2025, ПРАЙМ
Маск заявил, что украинский кризис завершится договоренностью о мире
Миллиардер Илон Маск убежден, что украинский кризис завершится договоренностью о мире. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T02:30+0300
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ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Миллиардер Илон Маск убежден, что украинский кризис завершится договоренностью о мире.
"Думаю, будет договоренность о мире. Люди, которые не хотят договариваться с Россией, не предлагают ничего взамен", - сказал Маск в интервью Fox News.
Маск убежден, что усилия президента США Дональда Трампа будут иметь плоды. "План президента - единственное, что сработает", - сказал миллиардер.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
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Экономика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, РФ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Fox News, Минобороны РФ
Маск заявил, что украинский кризис завершится договоренностью о мире
Маск: украинский кризис завершится договоренностью о мире
ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Миллиардер Илон Маск убежден, что украинский кризис завершится договоренностью о мире.
"Думаю, будет договоренность о мире. Люди, которые не хотят договариваться с Россией, не предлагают ничего взамен", - сказал Маск в интервью Fox News.
Маск убежден, что усилия президента США Дональда Трампа будут иметь плоды. "План президента - единственное, что сработает", - сказал миллиардер.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.